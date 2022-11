Obniżenie stawki VAT na produkty żywnościowe to łączny koszt dla budżetu państwa na poziomie 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projekt dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił właśnie do uzgodnień. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przedłużenie zerowej stawki VAT na produkty żywnościowe „co najmniej” przez I poł. 2023 r.

Stosowanie obniżonej stawki VAT to koszt dla budżetu państwa 8,74 mld zł w 2023 r.

„Skutek obniżenia stawki VAT z 5% do 0% dla żywności został oszacowany na około 9,4 mld zł rocznie w warunkach 2023 r. Z uwagi na przesunięcie o jeden miesiąc wpływów z VAT, skutek na 2023 r. przedstawiono za 11 miesięcy” – wyjaśniono w OSR.

Projekt zakłada także przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. obowiązywania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub usług, dokonywanych na rzecz na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Nie jest jednak możliwe oszacowanie tego wpływu z uwagi na trudną do przewidzenia skalę potencjalnych darowizn, tj. skłonność podatników do przekazywania darowizn wskazanych w rozporządzeniu.

Czasowe (tj. w latach 2023-2024) obniżenie stawki VAT z 23% do 8% dla dostaw środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw polepszaczy gleby środków wapnujących, biostymulatorów, nawozowych produktów mikrobiologicznych będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w 2023 r. w wysokości ok. 158 mln zł, w 2024 r. w wysokości ok. 173 mln zł oraz w 2025 r. o ok. 14 mln zł. Szacując skutki uwzględniono przesunięcie wpływów z VAT do budżetu państwa o jeden miesiąc.

Źródło: ISBnews