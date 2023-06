Jeśli inflacja będzie spadała szybko w dół zgodnie z projekcją Narodowego Banku Polskiego (NBP) i jeśli zejdzie poniżej 10% r/r, a dokumenty przygotowane przez analityków NBP pokażą pewność, że w następnych kwartałach inflacja także zdecydowanie będzie spadać, to pojawi się możliwość obniżki stóp procentowych, uważa prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Jeśli inflacja będzie zgodnie z projekcją spadała tak szybko w dół, jeśli zejdzie poniżej poziomu 10%, to wtedy Rada pochyli się nad dokumentami przygotowanymi przez bankowy staff analityczny – jak będzie wyglądać sytuacja w następnych kwartałach. Jeśli będzie pewne, że w następnych kwartałach inflacja także zdecydowanie będzie spadać, to pojawia się możliwość obniżki” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Inflacja musi być na pewno poniżej 10%, podkreślił.

„Osobiście mam nadzieję, że we wrześniu inflacja zejdzie poniżej 10%. […] Gdyby było 9%, to nie byłbym zaskoczony” – wskazał szef banku centralnego.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w ub. tygodniu, że – według wstępnych danych – inflacja konsumencka wyniosła 13% r/r w maju br. (wobec 14,7% r/r w kwietniu, 16,1% r/r w marcu i 18,4% r/r w lutym).

Jednocześnie Glapiński podkreślił, że RPP formalnie nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych.

„Jak tylko będzie to możliwe i będziemy pewni, że organizm jest już zdrowy, czyli już zmierza w kierunku tego zdrowia i nic go nie odwróci z tej drogi, to będziemy obniżać stopy. Kiedy? Ponownie, formalnie nie zakończyliśmy cyklu podwyżek – to jest taka formalność – pozostawiamy sobie tutaj furtkę. Gdyby zaszły niespodziewane niekorzystne zjawiska w kształtowaniu się inflacji, jesteśmy gotowi podnieść stopy. Tutaj Rada – widzę po dyskusji w Radzie – się nie zawaha” – powiedział prezes NBP.

„Radykalna podwyżka stóp mogłaby spowodować głęboką recesję. Zmiana stóp np. o 0,25 pkt proc. to oczywiście nie. Natomiast stopy są bardzo wysokie” – dodał.

RPP utrzymała wczoraj stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Była to decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku.

Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews