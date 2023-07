Obniżka stóp procentowych w skali „typu 0,25 pkt proc.” jest możliwa na następnym decyzyjnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) we wrześniu, przy założeniu jednocyfrowej inflacji i 90-procentowej pewności jej dalszego spadku, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński.

„Mam szacunki – w niewielkim stopniu to [obniżka stóp] zmieni projekcję inflacji. A osobiście się spodziewam, że szybciej dojdziemy do celu inflacyjnego – takie jest zdanie wielu członków Rady” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Czy we wrześniu jest możliwa – jeśli inflacja będzie jednocyfrowa; jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie z 90-proc. pewnością nam mówić, że inflacja będzie dalej spadać, to jest możliwa we wrześniu. Ale mówimy o spadku typu o 0,25 pkt proc.” – dodał.

Ocenił, że oczekiwania na rynku FRA-sów dotyczące możliwości spadku stóp procentowych o 100 pb do końca tego roku są „wygórowane” i podkreślił, że NBP nie wykonuje gwałtownych ruchów.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński poinformował, że RPP podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych.

Poinformował też, że lipcowa projekcja banku zakłada, że inflacja konsumencka wyniesie 7-8% r/r na koniec tego roku, zaś do zakresu celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) obniży się w II połowie 2025 r.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews