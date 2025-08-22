Wyższe ceny ropy i paliw gotowych, przy jednoczesnym osłabieniu złotego wobec USD, wpływają na podwyżki na poziomie hurtowym. Jeśli trend ten będzie kontynuowany w przyszłym tygodniu, oznaczać to będzie koniec obniżek cen na stacjach. To jednak perspektywa przełomu sierpnia/września, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Ostatni tydzień wakacji powinien upłynąć spokojnie na rynku paliw. Po odnotowanych w tym tygodniu obniżkach ceny paliw na stacjach spadły do poziomu najniższego od początku wakacji, kiedy za litr benzyny Pb95 i oleju napędowego płaciliśmy średnio powyżej 6 zł/l. Dzisiaj benzyna Pb95 jest tańsza o 21 gr/l, Pb98 o 14 gr/l, diesel o 16 gr/l, a autogaz o 13 gr/l.

Przez cały okres od początku wakacji ceny benzyn i diesla utrzymywały się na poziomie niższym niż w wakacje ubiegłego roku. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku autogazu, którego cena spadła poniżej ubiegłorocznego poziomu dopiero na początku lipca. Obecnie LPG jest tańszy o 17 groszy niż w sierpniu ubiegłego roku.

Wyższe ceny ropy i paliw gotowych, przy jednoczesnym osłabieniu złotego wobec USD, wpływają na podwyżki na poziomie hurtowym. Jeśli trend ten będzie kontynuowany w przyszłym tygodniu, oznaczać to będzie koniec obniżek cen na stacjach. To jednak perspektywa przełomu sierpnia/września.

W okresie 25–29 sierpnia prognozujemy średnie ceny paliw na poziomie:

Pb95: 5,78 zł/l (−0,02 zł)

Pb98: 6,57 zł/l (−0,02 zł)

ON: 5,92 zł/l (−0,01 zł)

LPG: 2,66 zł/l (0,00 zł)

Ceny październikowej serii kontraktów na ropę Brent próbują korygować ostatnią falę spadków. W piątek rano ropa Brent kosztuje 67,70 USD/bbl i jest niecałe 2 USD/bbl droższa niż przed tygodniem.

Wydarzeniem dnia dla rynków finansowych jest wystąpienie szefa Fed. Nie należy jednak oczekiwać istotnych zmian cen ropy naftowej w związku z dzisiejszym przemówieniem. Powszechnie oczekiwana jest bowiem nadwyżka podaży ropy w związku z wychodzeniem przez osiem krajów OPEC+ z dobrowolnych cięć produkcji o 2,2 mln bbl/d oraz szybszym niż popyt tempem wzrostu podaży. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w tym roku podaż wzrośnie o 2,5 mln bbl/d, czyli ponad 3,5 raza szybciej niż popyt.

W kontekście zapowiedzianego przez USA wzrostu ceł na towary z Indii rośnie niepewność dotycząca popytu na ropę rosyjską. Indie pozostają drugim największym odbiorcą rosyjskiej ropy po Chinach, a jednocześnie największym jej nabywcą drogą morską (ok. 1,7 mln bbl/d). Ceny rosyjskiej ropy Urals pozostają jednak nadal bardzo atrakcyjne. Urals DAP India kosztuje niecałe 65 USD/bbl i jest ponad 3 USD/bbl tańsza niż ropa Brent FOB Rotterdam.

Źródło: ISBnews / Reflex