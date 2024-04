Rząd ma przygotowane rozwiązania, by ochronić Polskę przed objęciem jej mechanizmem relokacji migrantów, który został dziś przyjęty przez Parlament Europejski, zadeklarował premier Donald Tusk.

„Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizmu relokacji albo płacenia za to, że się nie przyjęło [imigrantów] – ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Podkreślił, że nie wyklucza, iż po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego zmieni się trochę struktura polityczna parlamentu.

„I wrócimy tak czy inaczej do tego tematu. Ale chcę wszystkich uspokoić: znajdziemy – bo mamy to już jakby przepracowane w głowach – takie sposoby, że nawet jeśli, ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, w jakim był dzisiaj głosowany w parlamencie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji” – zadeklarował premier.

Parlament Europejski przyjął dziś dziesięć tekstów legislacyjnych w celu zreformowania europejskiej polityki migracyjnej i azylowej zgodnie z ustaleniami z państwami członkowskimi UE. Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją zostało poparte 322 głosami za, 266 przeciw i 31 wstrzymującymi się.

„Aby pomóc krajom UE znajdującym się pod presją migracyjną, inne państwa członkowskie wniosą wkład w postaci relokacji osób ubiegających się o azyl lub korzystających z ochrony międzynarodowej na ich terytorium, wkładu finansowego lub zapewnienia wsparcia operacyjnego i technicznego. Zaktualizowane zostaną również kryteria, zgodnie z którymi państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową (tzw. zasady dublińskie)” – czytamy w komunikacie Europarlamentu.

Na początku stycznia br. Tusk zapowiadał, że nie będzie zgody polskiego rządu dla przymusowego mechanizmu relokacji migrantów.

Źródło: ISBnews