Od startu systemu do końca marca br. Polacy zwrócili 520 mln puszek i butelek ze znakiem kaucji, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Resort szacuje, że miesięcznie będzie zbieranych ok. pół miliarda sztuk opakowań.

System kaucyjny funkcjonuje od 1 października 2025 r., ale tempa nabrał w I kw. 2026 roku. Z danych wynika, że w 52 tys. punktów zwrócono łącznie 520 mln sztuk opakowań, a 78% tej puli stanowią opakowania zwrócone za pośrednictwem maszyn RVM, czyli tzw. kaucjomatów, które funkcjonują w 9,5 tys. lokalizacji, podano. Obok automatycznej, w ponad 40 tys. sklepów, funkcjonuje również ręczna zbiórka opakowań.

„System kaucyjny działa z pełną mocą od ponad trzech miesięcy i realnie zmienia codzienne nawyki konsumentów oraz naszą wspólną rzeczywistość. Gospodarka obiegu zamkniętego zaczyna przynosić wymierne efekty, co potwierdzają liczby: do tej pory zebraliśmy około 520 milionów opakowań. W połowie marca informowaliśmy, że było ich 300 milionów. Więc widać wyraźny postęp – w ciągu dwóch tygodni liczba zebranych opakowań wzrosła o 66%. Szacujemy, że miesięcznie będziemy zbierać około pół miliarda sztuk opakowań” – powiedziała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, cytowana w komunikacie.

Sklepy poniżej 200 m2 odgrywają istotną rolę – to właśnie w lokalnych placówkach działa ok. 24 tys. miejsc przyjmowania opakowań, co znacząco zwiększa dostępność systemu. To 46% wszystkich punktów zwrotu, zaznaczono także.

Źródło: ISBnews