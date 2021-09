W dniach 20-22 września 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) i 6. European Tech and Start-up Days.

Tematem przewodnim tegorocznych debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz 6. European Tech and Start-up Days będzie odbudowa gospodarki po epidemii. Będzie poruszany również temat polskiego Nowego Ładu oraz jego znaczenie dla przedsiębiorców. Kolejnym ważnym tematem będzie obywatel-konsument w postpandemicznej rzeczywistości oraz globalny handel, zielona transformacja, rozwój e-commerce i cyfryzacja. W XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym będą brać udział przedsiębiorcy, przedstawiciele dużych koncernów i spółek Skarbu Państwa, samorządów, politycy oraz naukowcy.

Uczestnicy tegorocznego kongresu

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Wiedzą i doświadczeniem podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz 6. European Tech and Start-up Days podzielą się m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski, Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Rafał Brzoska, prezes, InPost, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC, Jadwiga Emilewicz, poseł, minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister rozwoju (2018–2020), wiceprezes Rady Ministrów (2020), Jarosław Gowin, poseł na Sejm RP, wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju, pracy i technologii w latach 2020-2021, Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Adam Niedzielski, minister zdrowia, Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex, Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Anna Rulkiewicz, prezes LUX MED, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Sanjay Samaddar, prezes, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland, Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej, Bank BNP Paribas, Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej, Karin Sköld, prezeska, dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce, Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl, Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w latach 2016-2020, wiceminister rozwoju, pracy i technologii w latach 2020-2021, Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Duże zainteresowanie tegorocznym Europejskim Kongresem Gospodarczym obrazuje jak mocno jesteśmy spragnieni kontaktów, rozmów, spotkań twarzą w twarz. W Katowicach zostanie ogłoszonych wiele ciekawych, nowych projektów, raportów i różnych inicjatyw naszych partnerów zarówno ze strony administracyjno-rządowej, jak i ze strony biznesu oraz partnerów spoza Polski. Europejski Kongres Gospodarczy jest idealnym miejscem na takie prezentacje – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

European Tech and Start-up Days

Równocześnie z Europejskim Kongresem Gospodarczym odbędzie się 6. European Tech and Start-up Days, spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców, wraz z rozstrzygnięciem konkursu Start-up Challenge. Do konkursu przystąpiło 170 firm, gdzie zostanie wyłonionych 18 finalistów. W finale zaprezentujemy najlepszą szóstkę. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 2016 roku do konkursu przystąpiło powyżej 1000 projektów z całego świata. Dotychczasowi finaliści to firmy działające z sukcesem w wielu sektorach gospodarki.

Konkurs Start-up Challenge daje start-upom możliwość szybkiego kontaktu, wymiany doświadczeń i pozyskania finansowania ze strony korporacji obecnych na największej imprezie biznesowej Europy Centralnej – XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym. Kolejne benefity to bezpośredni kontakt z uczestniczącymi w wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu. W finale znalazło się 18 start-upów: WARMIE, CancerCenter.ai, MedApp, Wood Pack, Microamp Solutions, Hotailors, CUX, Talent Alpha, Cloud Partners, IDENTT, Proxi.cloud, PayEye, FibriTech, SunRoof Technology, MAB Robotics, Royal Bees Recycling, A4BEE Architects for Business, Epeer.

Współtwórcy i partnerzy kongresu

XIII Europejski Kongres Gospodarczy i 6. European Tech and Start-up Days odbywa się dzięki zaangażowaniu firm i instytucji, wśród partnerów kongresu znaleźli się m.in.: Accenture, ABB, Amazon, Baker McKenzie, BNP Paribas, Budimex, Columbus Energy, DB Cargo Polska, Dentons, EY, Fitch Ratings, Huawei, Ikea, ING Bank Śląski, InPost, KGHM, Lotos, LPP, Maspex, mBank, Orlen, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PwC, Savillis, Siemens, Skanska, Velux, Żabka. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Kongres odbędzie się w reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami przyjętymi przez organizatora. W 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego stacjonarny udział będą mogły wziąć osoby posiadające unijny certyfikat COVID potwierdzający szczepienie (przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem) status ozdrowieńca (po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich trzech miesięcy), bądź negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (w okresie 48 godzin). Test będzie można także wykonać na miejscu, przed wejściem na teren wydarzenia.

Podczas ubiegłorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5. European Tech and Start-up Days, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 3,5 tys. gości. Do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób. Unikalna liczba użytkowników, którzy w dniach 2-4 września 2020 r. obejrzeli debaty online, przekroczyła 100 tys.