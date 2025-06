Z punktu widzenia polityki pieniężnej odejście od wskaźnika WIBOR będzie wymagało dostosowania narzędzi transmisji polityki pieniężnej przy przejściu na nowy wskaźnik POLSTR – tj. wskaźnik czysto transakcyjny, poinformował członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Artur Soboń.

„NBP oczywiście bierze udział w komitecie sterującym, grupie roboczej jak i jest tym interesariuszem, który jest rzeczywiście zainteresowany zmianą wskaźnika. Z punktu widzenia polityki pieniężnej odejście od wskaźnika forward looking – czyli wskaźnika, który antycypuje oczekiwania rynku, w postaci WIBORu – oraz decyzji dotyczących stóp procentowych, oczywiście będzie to wymagało konieczności dostosowania narzędzi transmisji polityki pieniężnej przy wskaźniku czysto transakcyjnym. W tym sensie, oczywiście, to będzie decyzja rady, w jaki sposób ta transmisja polityki pieniężnej przy nowym wskaźniku będzie wyglądała; jak – dzisiaj tego nie przesądzam” – powiedział Soboń na panelu „Funkcjonowanie wskaźnika WIBOR oraz reforma wskaźników referencyjnych” podczas Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

Dodał, że wybór nowego wskaźnika jest w warunkach polskich optymalny.

„Wybór, którego dokonaliśmy tutaj wspólnie także z udziałem NBP, jest optymalnym w warunkach polskich. Może część uczestników rynku miała inne oczekiwania, natomiast jest to wybór, który jest naszym zdaniem optymalnym” – podkreślił.

Wczoraj Giełda podała, że GPW Benchmark zakończyła prace nad nowymi indeksami, które pozwalają odzwierciedlać poziom krótkoterminowych stóp procentowych i rozpoczęła wyznaczanie nowego indeksu stóp procentowych POLSTR. W skład opracowanych indeksów wchodzą: indeks stopy procentowej POLSTR oraz Rodzina Indeksów Składanych POLSTR, opracowywanych na zdefiniowane okresy: jednego miesiąca, trzech miesięcy i sześciu miesięcy oraz indeks jednopodstawowy. W przyszłości nowe indeksy będą mogły być zamiennikiem dla obecnie wykorzystywanego wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Źródło: ISBnews