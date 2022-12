Odsetek ankietowanych niepokojących się zwiększającą się inflacją zmalał do 60% w listopadzie z 67% w październiku, wynika z ostatniej edycji badania „Global State of the Consumer Tracker”, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte. Respondenci rzadziej spodziewają się wzrostów cen w większości badanych kategorii produktów.

„37. edycja Deloitte Global State of the Consumer Tracker, przeprowadzona pod koniec listopada pokazuje, że nie zmienił się odsetek (32%) ankietowanych Polaków deklarujących optymizm dotyczący możliwości poprawy ich kondycji finansowej w ciągu roku. Ogólna ocena sytuacji w ostatnich dwunastu miesiącach uległa jednak pogorszeniu. Tak uważa już 62% respondentów – to o 2 pkt proc. więcej w porównaniu z październikiem. Połowa ankietowanych (wzrost z 47%) odkłada na później większe wydatki, a tylko 23% (spadek o 1 pkt proc.) poradziłaby sobie z nagłymi i znaczącymi wydatkami, których się nie spodziewała” – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

„W ostatnich edycjach badania Deloitte obserwujemy zmienne podejście konsumentów do oceny dynamiki inflacyjnej. Przez cały rok wskazania obaw dotyczących wzrostów cen oscylowały w Polsce w okolicach 80%, by w kwietniu, czerwcu i sierpniu sięgnąć nawet rekordowych 84%. We wrześniu odsetek badanych Polaków deklarujących niepokój rosnącymi cenami gwałtownie spadł do 59 % i po chwilowym odbiciu do 67% w październiku, teraz ponownie wynosi tylko 60%. Pytanie, czy taki trend oznacza oswajanie się ze zmiennością inflacji, a tym samym, czy konsumenci rzeczywiście coraz mniej się jej obawiają” – powiedział partner, lider usług dla sektora finansowego Deloitte w Polsce Przemysław Szczygielski, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika, że w przypadku oczekiwań wzrostu cen w porównaniu z poprzednią edycją ankiety, respondenci rzadziej spodziewają się wzrostów cen w większości badanych kategorii produktów, poza alkoholami i wyrobami tytoniowymi, które wymienia trzy czwarte pytanych (wzrost o 3 pkt proc.), podkreślono.

Największe spadki wskazań w kształtowaniu się procesów cenowych (po 4 pkt proc.) dotyczą paliw (do 79%) oraz domowych mediów (do 83%). O 1 pkt proc. zmalały deklaracje dotyczące cen artykułów spożywczych (do 86%) oraz odzieży i obuwia (do 72%), a o 2 pkt proc. do 80% – usług restauracyjnych.

Ankieta wykazała, że na koniec listopada 62% Polaków dostrzega pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu 12 miesięcy. Względem poprzedniego miesiąca nie zmienił się odsetek (32%) ankietowanych deklarujących optymizm dotyczący możliwości poprawy ich kondycji finansowej w ciągu roku.

Najnowsza fala badania została przeprowadzona pod koniec listopada 2022 r. Była to 37. edycja przeprowadzona globalnie i 30., w której wzięli udział konsumenci z Polski. W sumie eksperci Deloitte przebadali mieszkańców 24 krajów, oprócz Polski, byli to obywatele: Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Japonii, Meksyku, Norwegii, RPA, Korei Południowej, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Źródło: ISBnews