Odwiedzalność sklepów w kraju spadła o 37% r/r w okresie 1-13 października 2020 r., wynika z danych Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Sprzedaż w tym okresie spadła o 24% r/r. Ruch w galeriach handlowych nie wrócił do sytuacji sprzed pandemii i ponownie zaczyna maleć.

„Wiosenna fala pandemii koronawirusa i wielotygodniowy lockdown wywołały spustoszenie w branży handlowo-usługowej i do dziś mierzymy się z gigantycznymi skutkami tych wydarzeń. Wielu z przedsiębiorców nie podniosło się a jako branża nadal walczymy o przetrwanie. Tymczasem obserwujemy, że wraz z rosnącą ilością zachorowań i groźbą kolejnych obostrzeń i ograniczeń dla wybranych sektorów usług, konsumenci reagują wycofaniem i rezygnacją z wizyt w centrach handlowych. Sytuacja jest dramatyczna i niestety trudno się spodziewać nagłej poprawy. Jako przedsiębiorcy z obawą i pesymizmem patrzymy na najbliższe tygodnie. Potrzebne są rozwiązania systemowe, gdyż spadki sprzedaży prawdopodobnie będą się pogłębiać” – podsumował dane zarząd ZPPHiU, cytowany w komunikacie.

Odwiedzalność sklepów w kraju spadła o 30% r/r we wrześniu 2020 r., a sprzedaż w tym okresie spadła o 20% r/r.

„W obliczu coraz większego przyrostu zakażeń w kraju, musimy się liczyć z tym, że ograniczenia w galeriach prawdopodobnie znowu zostaną zaostrzone. Do poprawy bezpieczeństwa robienia zakupów bez wątpienia przyczyniłby się powrót do niedziel handlowych, który pozwoliłby na bardziej równomierne rozłożenie ruchu w centrach i podniesienie poziomu komfortu klientów związanego z dystansem społecznym. Dlatego jako Związek postulujemy o przywrócenie niedziel handlowych, a tym samym rozładowanie ruchu klientów z 6 do 7 dni, co odpowiednio wpisuje się w rządowy program działań przeciwdziałających rozwoju epidemii” – czytamy dalej.

Według Związku, powyższe zestawienie „dobitnie pokazuje”, że nie można mówić o stabilizacji w sektorze handlu i usług. Przy tak znaczącym spadku odwiedzalności rok do roku, trudno nawet zakładać, kiedy sytuacja zbliży się do tej sprzed pandemii koronawirusa. Wzrost zachorowań w kraju dodatkowo potęguje niepokój o dalszą przyszłość, podkreślono w materiale.

W analizie wzięto pod uwagę okres między 1 a 30 września 2020 vs. 1 a 30 września 2019 roku, a także w dniach handlowych między 1 a 13 października 2020 vs. 1 a 13 października 2019 roku. Liczba lokali objętych badaniem: 2 967.

