Lista powiatów, które od soboty 17 października wejdą do strefy czerwowej wzrosła do 152, obejmuje 11 miast wojewódzkich. Rząd wprowadza także nowe obostrzenia w strefie żółtej i czerwonej, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

„Nasze strategiczne cele to dbać o zdrowie i życie Polaków, szczególnie osób starszych, przy zachowaniu wydolności ochrony zdrowia i utrzymaniu gospodarki i miejsc pracy. Dlatego apeluję ‚zostań w domu’ i kto nie musi niech swoją pracę wykonuję zdalnie. Apeluję do pracodawców, by wprowadzali takie rozwiązania w swoich firmach” – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego.

„Ogłaszamy nowe obostrzenia w strefach żółtej i czerwonej” – dodał. Jak podkreślił, ma to być droga pośrednia, aby uniknąć całkowitego lockdownu.

Obostrzenia mają obowiązywać od 19 października.

W strefie żółtej działalność gastronomiczna będzie dozwolona od godz. 6 do 21. Poza tymi godzinami jest możliwe wydawanie posiłków tylko na wynos. W transporcie publicznym będzie można zająć jedynie 50% lub 30% wszystkich miejsc. Wesela zostaną ograniczone do 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób.Z kolei w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2.

Baseny, aqauparki i siłownie zostaną zamknięte.

Nauczanie w szkołach średnich i wyższych będzie się odbywało hybrydowo.

„Szkoły wyższe i szkoły średnie w tryb nauczania hybrydowego. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez udziału publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni , po to żeby […] przerwać tę transmisję [wirusa]” – powiedział także premier.

Z kolei w strefach czerwonych został wprowadzony całkowity zakaz organiozowania imprez masowych. Nauczanie w szkołach średnich i na uczelniach będzie możliwe jedynie z trybie zdalnym. Zgromadzenia publiczne zostaną ograniczone do 10 osób. Podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2.

„Pandemia przyspiesza. Dzisiejsza liczba zakażeń świadczy już o tym, że przyśpieszenie w rozwoju pandemii ma charakter wykładniczy. Potwierdzeniem tego poważnego charakteru są nowe mapy stref w Polsce” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowały się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich.

„To prawie połowa Polski, a pod względem liczby ludności 70% ludności kraju” – podkreślił Niedzielski.

Jak dodawał kolejne szpitale będą przekształcane w szpitale „covidowe”. Przy warszawskim Wojskowym Instytucie Medycznym powstanie szpital modułowy.

„Medycy skierowani na front walki z epidemią nie tylko unikną kar za błędy lekarskie, ale także będą mogli liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. A ci, którzy trafią na kwarantannę dostaną 100% pensji” – zapewnił minister.

