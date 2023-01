Około 370 tys. uczniów klas IV otrzyma od przyszłego roku szkolnego nieodpłatnie laptopy w ramach programu rządowego, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wydatki na ten cel mają sięgnąć „ok. 760 mln zł plus VAT”.

„Począwszy od września wszyscy uczniowie czwartej klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą im służyły na dalszym etapie edukacji” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Łącznie laptopy ma otrzymać 370 tys. uczniów.

Jak podkreślano na konferencji, uczniowie klasy IV posiadają zdolności cyfrowe na takim poziomie, że mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez komputer. Sprzęt ma stać się ich własnością.

W tym roku planowane jest zorganizowanie przetargu na sprzęt komputerowy dla nauczycieli, a w przyszłym roku – przetarg na sprzęt dla kolejnego rocznika uczniów.

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński poinformował, że według szacunków koszt programu w br. to „ok. 760 mln zł plus VAT”.

„Szacujemy – bo po to jest przetarg, żeby tę cenę dokładnie ustalić – ale szacujemy, że to będzie ok. 760 mln zł plus VAT” – powiedział.

Rząd planuje, by program przekazywania laptopów uczniom szkół podstawowych był cykliczny i odbywał się także w następnych latach.

W ub. roku komputery trafiły do ok. 218 tys. uczniów z terenów popegeerowskich.

