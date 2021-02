Ok. 8 mln szczepionek przeciw COVID-19 ma trafić do Polski w I kw., poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jeżeli producenci wywiązaliby się ze swoich zobowiązań oznaczałoby to, że do końca marca zostanie zaszczepionych więcej niż zapowiadane 3 mln Polaków.

Szczepionki, które są obecnie na rynku są stosowane w dwóch dawkach.

„Aktualna liczba szczepionek dostarczonych w T kwartale to ponad 8 mln. Jeżeli producenci wywiążą się ze swoich zobowiązań, będzie to oznaczało, że możemy zaszczepić więcej niż 3 mln osób w I kwartale” – powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Poinformował, że początkowo producenci deklarowali dostawy 14 mln dawek szczepionki do końca I kwartału, następnie ograniczyli tę liczbę do mniej niż 6 mln. Według ostatnich danych, ma to być „nieco powyżej 8 mln”.

Jak wynika z przedstawionego przez Dworczyka harmonogramu do 7 marca planowane jest zakończenie szczepień nauczycieli pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca. Od 7 marca mają rozpocząć się szczepienia uzupełniające kadry medycznej. Grupa 0 (kadry medyczne) będzie szczepiona, zgodnie z wytycznymi, szczepionką AstraZeneca.

15 marca mają rozpocząć się szczepienia osób przewlekle chorych, czyli grupy 1b. Według założeń, mają potrwać około tygodnia. Zgodnie z wytycznymi, ta grupa będzie szczepiona szczepionkami Pfizera i Moderny. 22 marca planowane jest z kolei rozpoczęcie szczepień grupy 1c, czyli służb mundurowych oraz szczepienia pacjentów pomiędzy 60 a 65 r.ż. Obie te grupy będą szczepione szczepionką AstraZeneca.

Według informacji na dziś, liczba szczepień przeciw COVID-19 w trakcie ostatniej doby wyniosła 167 939, a łącznie wykonano ich już 2 556 999.

Jak poinformował Dworczyk, odnotowano 2 364 niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Ponad 84% to NOP o charakterze łagodnym, 15% o charakterze poważnym i 0,7% o charakterze ciężkim.

Źródło: ISBnews