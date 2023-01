Oprocentowanie obligacji detalicznych w lutym 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„W lutym oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek” – czytamy w komunikacie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” oprocentowane będą odpowiednio 7,2% i 7,5% w pierwszym roku.

„Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe dają możliwość elastycznego lokowania pieniędzy w krótkim, średnim i długim okresie. W naszej standardowej ofercie mamy obligacje od 3 miesięcy do 10 lat, a beneficjenci programu 'Rodzina 500+’, mogą wybrać dodatkowo obligacje 6- i 12-letnie. Dopasowanie do indywidualnych potrzeb to doceniana zaleta obligacji oszczędnościowych. Przy planowaniu domowych finansów warto zastanowić się, które instrumenty z oferty najbardziej odpowiadają naszym oczekiwaniom i wybrać preferowany rodzaj obligacji. Oferujemy oprocentowanie stałe i zmienne, ustalane na podstawie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i indeksowane do inflacji. Ważna jest też częstotliwość otrzymywania odsetek z lokaty naszego kapitału: odsetki mogą być wypłacane regularnie co miesiąc, co rok albo przy wykupie obligacji jako skumulowane odsetki narosłe podczas oszczędzania” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews