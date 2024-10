Orange Polska odnotowało 254 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 237 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 370 mln zł wobec 377 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 867 mln zł wobec 841 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDAaL za III kw. 2024 roku wyniosła 867 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 26 mln zł, tj. o 3,1%. Na ten wynik złożyły się cztery kluczowe elementy. Po pierwsze, najważniejszym czynnikiem był wzrost marży bezpośredniej z kluczowych usług telekomunikacyjnych o 55 mln zł rok-do-roku, który przyspieszył dzięki wysokiej dynamice przychodów z tych usług. Po drugie, wzrost EBITDAaL wsparła jednorazowa korekta księgowa kosztów związanych z podłączeniami klientów do sieci innych operatorów dotycząca poprzednich okresów (53 mln zł). Po trzecie, na wysokość EBITDAaL wpłynęły malejące zyski z odsprzedaży energii (24 mln zł) oraz wpływ ubiegłorocznej inflacji na koszty operacyjne (25 mln zł). Po czwarte, ewolucja EBITDAaL odzwierciedlała również wyższe koszty reklamy i promocji oraz niższe oszczędności w kosztach energii w porównaniu do poprzednich kwartałów” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody razem sięgnęły 3105 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 3115 mln zł rok wcześniej.

„Przychody w III kw. 2024 roku wyniosły 3 105 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 10 mln zł, tj. 0,3%. Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego internetu) zwiększyły się znacząco o 6,1% rok-do-roku, co stanowi wyższą dynamikę wzrostu względem poprzednich kilku kwartałów, osiągniętą dzięki systematycznemu zwiększaniu liczby klientów i wskaźników ARPO. Przychody z usług IT i integracyjnych zwiększyły się w ujęciu rocznym o 8% dzięki wysokiemu popytowi na usługę SMS hurt, podczas gdy przychody w obszarze ICT nadal odzwierciedlały niski popyt rynkowy” – czytamy dalej.

Te pozytywne czynniki zostały zrównoważone przez dwa elementy. Po pierwsze, przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się o 7% rok-do-roku, ponieważ wyższe wolumeny sprzedaży zostały zniwelowane przez niższe ceny jednostkowe, wynikające z innej struktury sprzedawanych telefonów. Po drugie, podobnie jak w pierwszym półroczu, nastąpił znaczący spadek pozostałych przychodów o 33%, spowodowany niższymi przychodami z odsprzedaży energii w wyniku większej niestabilności rynku i presji regulacyjnej na ceny, wymieniono w informacji.

„W trzecim kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki komercyjne, utrzymując dobrą równowagę pomiędzy wzrostem ilościowym i wartościowym. We wszystkich kluczowych usługach telekomunikacyjnych dynamika wzrostu baz klientów była wyższa niż rok wcześniej. Towarzyszyły temu solidne wzrosty wskaźników ARPO. Cieszymy się, że liczba klientów naszych usług przedpłaconych powróciła do wzrostu. To pokazuje, że klienci doceniają jakość naszej kompleksowej oferty oraz doświadczenie korzystania z naszych sieci. Jednocześnie nasze obecne wyniki odzwierciedlają pogarszające się otoczenie dla naszych usług biznesowych ze względu na niższy poziom popytu na rynku ICT i intensywną konkurencję. Jesteśmy w pełni zaangażowani by sprostać temu wyzwaniu” – skomentowała prezes Liudmila Climoc, cytowana w komunikacie.

Orange Polska podkreślił. że w III kw. 2024 r. „nadal skutecznie” łączył solidne wzrosty liczby klientów we wszystkich kluczowych usługach (konwergentnych, stacjonarnego internetu i komórkowych głosowych) z poprawą średniego przychodu, jaki ci klienci generują (ARPO).

„Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w trzecim kwartale o 18 tys., tj. 5,2% rok-do-roku. Wskaźnik ARPO z usług konwergentnych wzrósł w ujęciu rocznym o 5%, osiągając 126 zł. Było to wynikiem strategii nastawionej na wartość, a także dobrego popytu na kontent oraz oferty światłowodu o wyższych prędkościach. Dynamika wzrostu ARPO przyspieszyła względem pierwszego półrocza, kiedy wyniosła 4,3% rok-do-roku” – napisano w komunikacie.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego internetu wzrosła w III kwartale o 8 tys., tj. 1,7% r/r. Liczba klientów światłowodu zwiększyła się o 45 tys., tj. 15% r/r.

„Już 52% klientów internetu stacjonarnego korzysta z usług światłowodowych. W dalszym ciągu zmniejszała się baza klientów korzystających z łączy miedzianych – ich liczba spadła względem poprzedniego kwartału o 36 tys. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu wzrósł w trzecim kwartale o 3,5% rok-do-roku, do poziomu 66,8 zł, dzięki strategii nastawionej na wartość oraz rosnącemu udziałowi klientów usług światłowodowych (w porównaniu z innymi technologiami te usługi generują wyższy średni przychód na ofertę). Dynamika wzrostu ARPO była zbliżona do pierwszego półrocza” – czytamy dalej.

Liczba klientów komórkowych usług głosowych zwiększyła się w trzecim kwartale o 68 tys., tj. 2,8% r/r. Do tego solidnego wzrostu przyczyniły się wszystkie marki konsumenckie, natomiast dynamika przyłączeń netto dla usług biznesowych uległa spowolnieniu, wskazano także.

Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych zwiększył się o 1,6% r/r do 30,3 zł. Dynamika wzrostu tego wskaźnika była zbliżona do I półrocza, ponieważ szybszy wzrost w usługach konsumenckich skompensował spowolnienie w usługach biznesowych, podał też operator.

„Baza klientów usług przedpłaconych zwiększyła się w trzecim kwartale o 12 tys., co stanowiło pierwszy wzrost na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych wyniósł w III kw. 2024 roku 15,2 zł i w ujęciu rocznym wzrósł o 6,6%, dzięki strategii nastawionej na wartość” – napisano też w materiale.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w III kw. utrzymała się na podobnym poziomie jak w poprzednich kwartałach i wyniosła 24 tys., co odzwierciedlało niekorzystne trendy strukturalne na rynku.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 712 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 746 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem w wysokości 9309 mln zł w porównaniu z 9478 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 2520 mln zł wobec 2426 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Zysk netto za 9 miesięcy 2024 roku był na solidnym poziomie 712 mln zł. W samym trzecim kwartale zwiększył się w ujęciu rocznym o 7%. Jednak zysk netto za okres 9 miesięcy 2024 roku zmniejszył się o 5% rok-do-roku, ponieważ wzrost EBITDAaL został zniwelowany przez niższe zyski ze sprzedaży nieruchomości i wyższą amortyzację. W związku z trwającą transformacją aktywów, zyski ze sprzedaży nieruchomości za 9 miesięcy 2024 roku osiągnęły solidny poziom 75 mln zł, jednak względem wyjątkowo wysokiego poziomu rok wcześniej zmniejszyły się o 50 mln zł. Wyższa amortyzacja odzwierciedlała głównie nabycie nowego pasma częstotliwości komórkowych” – skomentowano także w komunikacie.

Organiczne przepływy pieniężne za 9 miesięcy 2024 roku wyniosły 664 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku były niższe o 184 mln zł (tj. 22%). Na wysokość przepływów pieniężnych korzystnie wpłynęła wyższa EBITDAaL (odzwierciedlona we wzroście o 7% rok-do-roku środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego). Wpływ tego czynnika został jednak zredukowany głównie przez zmiany w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy pomiędzy latami, podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 853 mln zł wobec 731 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews