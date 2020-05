Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz organizacje motoryzacyjne Czech, Słowacji i Węgier zaapelowały do krajowych rządów, parlamentów i instytucji Unii Europejskiej o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności po kryzysie COVID-19, podał PZPM.

„W UE przemysł motoryzacyjny odpowiada za 7% PKB i daje zatrudnienie blisko 14 mln osób. Europejska branża motoryzacyjna została szczególnie dotknięta kryzysem COVID-19, w efekcie ponad milion pracowników sektora w UE już doświadczyło skutków zamknięcia fabryk, zaś do klientów nie trafiły dwa mln pojazdów” – czytamy w komunikacie.

Organizacje zwróciły uwagę, że w sektorze motoryzacyjnym krajów grupy V4 zatrudnionych jest bezpośrednio 650 tys. osób, a ponad 1,3 mln znajduje zatrudnienie pośrednie.

„Region V4 odpowiada za niemal jedną piątą całkowitej produkcji pojazdów w UE, dlatego – biorąc pod uwagę znaczenie przemysłu motoryzacyjnego dla gospodarek krajów V4 i UE – konieczne są zdecydowane działania umożliwiające powrót do pełnych mocy produkcyjnych zakładów i mające na celu pobudzenie popytu na rynku. Do najbardziej oczekiwanych należą: pomoc w jak najszybszym restarcie rynków wewnętrznych, utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia, niezwłocznym przywróceniu sprawnego transportu części i podzespołów oraz w przemieszczaniu osób – pracowników, menedżerów i ekspertów dojeżdżających do pracy za granicą” – czytamy dalej.

Ponieważ produkcja pojazdów została wstrzymana na kilka tygodni, a sprzedaż samochodów gwałtownie spadła, we wszystkich segmentach rynku należy przeprowadzić działania pobudzające popyt na pojazdy o różnych napędach, w tym nisko- i zero emisyjnych, podkreślono.

„Należy dokonać analizy możliwości spełnienia wymogów regulacyjnych, a przyszłe regulacje muszą uwzględniać konsekwencje obecnego kryzysu dla przemysłu i rynków dla grupy wyszehradzkiej całej UE” – ocenił prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Szefowie organizacji motoryzacyjnych V4 wskazują, że aby ograniczyć niepotrzebne obciążenia gospodarcze powinien zostać dokonany przegląd obowiązków i aktów prawnych, które mają wejść w życie w niedalekiej przyszłości. Ich zdaniem, wejście w życie części przepisów powinno zostać przesunięte, bowiem prace rozwojowe, testowe i homologacyjne zostały wstrzymane z powodu kryzysu COVID-19.

„Konieczne jest więc dokonanie przeglądu i zmiana harmonogramu wdrażania przepisów nakładających nowe obowiązki dla różnych rodzajów pojazdów, w tym w szczególności nowego rozporządzenia homologacyjnego, nowych wymagań dla norm Euro 6 / VI, kolejnej generacji tachografów czy radia cyfrowego. Konieczne jest także wydłużenie terminów ważności decyzji dla końcowych partii produkcji. Branża motoryzacyjna w pełni popiera konieczność ograniczenia emisji szkodliwych substancji – w tym CO2 i podejmuje wszelkie działania, aby ten cel osiągnąć, ale poziom redukcji wyznaczony na lata 2025 i 2030 jest bardzo ambitny i w obecnej sytuacji stał się jeszcze trudniejszy do realizacji, dlatego warto przeprowadzić ocenę możliwości jego osiągnięcia” – wymieniono.

Apel podpisali prezesi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Czeskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Republiki Słowacji i Węgierskiego Związku Importerów Pojazdów. Organizacje są członkami ACEA – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów.

Źródło: ISBnews