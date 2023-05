Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał pierwszą w Polsce ogólną opinię dla reaktora SMR BWRX-300. W dokumencie otrzymanym przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE) polski urząd dozoru jądrowego stwierdza prawidłowość przyjętych założeń projektowych BWRX-300 zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego, podał OSGE. Opinia PAA to ważny element w procesie przygotowania projektu kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300, który powstaje już w Stanach Zjednoczonych.

Ogólna opinia ma na celu ustalenie, czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne spełniają wymogi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikające z przepisów polskiego prawa. W wydanej 23 maja br. opinii prezesa PAA stwierdzono, że założenia przyjęte przy projektowaniu technologii są prawidłowe oraz spełniają wymagania ustawy – Prawo atomowe oraz wybranych rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Wnioski przedstawione przez PAA zostaną wykorzystane przy pracach nad szczegółowym projektem dla reaktorów GE Hitachi (GEH), które będą budowane w Polsce, podkreślono.

„Uzyskana przez OSGE ogólna opinia dotycząca reaktora BWRX-300 to ważny, pierwszy krok na drodze do przeprowadzenia prac licencyjnych umożliwiających budowę modułowych elektrowni jądrowych firmy GEH w Polsce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w związku z zawartym w marcu w Waszyngtonie porozumieniem technologicznym w USA powstaje projekt kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300 obejmujący wyspę nuklearną łącznie z reaktorem. Projekt będzie uwzględniać wszystkie wymogi regulacyjne i standardy techniczne wymagane polskim prawem. Dobra i otwarta współpraca z Państwową Agencją Atomistyki to dla nas jeden z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu naszego projektu, dlatego dziękujemy całemu zespołowi PAA za merytoryczną i profesjonalną współpracę w czasie wielomiesięcznych prac związanych z wydaniem ogólnej opinii” – powiedział prezes OSGE Rafał Kasprów, cytowany w komunikacie.

„BWRX-300 jest pierwszą technologią SMR, która otrzymała ogólną opinię w ramach rygorystycznego procesu przedlicencyjnego PAA. Jest to ważnym krokiem we wdrażaniu tej technologii we współpracy z OSGE. GEH i OSGE będą kontynuować dialog z PAA w celu oceny lokalnych wymagań i z niecierpliwością czekajmy na kolejne etapy procesu regulacyjnego” – dodał wiceprezes wykonawczy ds. zaawansowanej energetyki jądrowej w GEH Sean Sexstone.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Firma chce odegrać wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,5 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews