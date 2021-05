Ostatni pacjent zostanie wypisany ze szpitala tymczasowego na PGE Narodowym w najbliższą niedzielę, poinformował pełnomocnik rządu da. Szczepień Michał Dworczyk. Jednocześnie działalność szpitala zostanie zawieszona. PGE Narodowy będzie powoli wracał do organizowania wydarzeń sportowych kulturalnych i społecznych.

„W najbliższą niedzielę ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym zostanie wypisany ostatni pacjent, a szpital zostanie zlikwidowany, a jeżeli chodzi o precyzję – jego działalność zostanie zawieszona” – powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że szpital na Stadionie Narodowym był pierwszym szpitalem tymczasowym dla pacjentów z COVID-19. Od początku pandemii hospitalizowanych było tam około 1,8 tys. pacjentów.

Podkreślił, że większość infrastruktury pozostanie na miejscu, by w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji epidemicznej, można było wznowić działalność szpitala.

„Większość infrastruktury pozostanie, żeby być takim zabezpieczeniem, które – mamy nadzieję – że nie będzie wykorzystane” – powiedział.

Dodał, że chodzi o to, by w sytuacji, gdyby nadeszła IV fala, albo sytuacja epidemiczna gwałtownie by się pogorszyła, w ciągu kilkudziesięciu godzin można było przywrócić funkcjonowanie placówki.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że odnotowano 2 344 nowe przypadki zakażenia, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Według danych MZ na dzisiaj rano hospitalizowanych było 10 334 osoby (na 27 953 łóżka dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 1 377 respiratorów (na 2 992 dostępne w szpitalach).

Ze względu na spadek liczby zakażeń koronawirusem od kilku tygodni trwa proces likwidacji tzw. łóżek COVID-owych w szpitalach.

Od momentu oddania do użytku, czyli od 5 listopada 2020 roku, w Szpitalu Narodowym 1 843 pacjentów trafiło pod opiekę personelu medycznego, 2 448 razy szpitale standardowe kontaktowały się z centrum koordynacyjnym Szpitala Narodowego w celu przekazania pacjentów. Pacjenci spędzali tam średnio 11 dni, podał PGE Narodowy.

„W szczytowym momencie III fali pandemii COVID-19 w Szpitalu Narodowym przebywało jednocześnie 350 pacjentów. W dwunastu odcinkach plus na oddziale intensywnej terapii w ciągu jednej, 12-godzinnej zmiany pacjentami opiekowało się jednocześnie 30 lekarzy, 108 pielęgniarek i 30 ratowników medycznych (z czego w danym momencie w strefie brudnej przebywała połowa z nich)” – czytamy w komunikacie.PGE Narodowy to arena wielofunkcyjna, której łączna kubatura wynosi 1 000 000 m3. W bryle areny zlokalizowanych jest 12 niezależnych klatek schodowych, a w każdej z nich po kilka szybów windowych. Na teren PGE Narodowego prowadzi 11 bram, w tym cztery bramy wjazdowe. Dzięki temu możliwe było wyznaczenie bezpiecznych dróg poruszania się wszystkim użytkownikom stadionu, droga do szpitala dla pacjentów nie była dostępna dla pozostałych użytkowników areny, a szpital tymczasowy nie zakłócał pracy np. najemców powierzchni biurowych czy użytkownikom przestrzeni biznesowych.

Źródło: ISBnews