Od początku wakacji benzyna Pb95 potaniała 11 gr./l, diesel 2 gr./l, a autogaz 7 gr./l. Ostatni tydzień lipca może przynieść dalsze niewielkie spadki detalicznych cen diesla i benzyn w skali 2-4 gr./l, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Czwarty tydzień wakacji dobiega końca i jeśli chodzi o ceny paliw to był to stabilny okres. Aktualnie średnia detaliczna cena benzyny Pb95 w kraju kształtuje się na poziomie 5,90 zł/l i jest to 2 gr./l mniej niż przed tygodniem. O 3 gr./l potaniał w skali tygodnia olej napędowy i średnio za litr diesla płacimy obecnie 6,07 zł. Średnia krajowa cena autogazu to obecnie 2,72 zł/l, co oznacza spadek o 2gr./l.

W mijającym tygodniu na krajowym rynku hurtowym obserwowaliśmy spadki co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Hurtowa cena benzyny Pb95 w Orlenie w okresie 18-25 lipca spadła 6 gr./l netto.Olej napędowy w hurcie potaniał z kolei 5 gr./l.

Ostatni tydzień lipca może przynieść dalsze niewielkie spadki detalicznych cen diesla i benzyn w skali 2-4 gr./l.

Od początku wakacji benzyna Pb95 potaniała 11 gr./l, diesel 2 gr./l a autogaz 7 gr./l.W dalszym ciągu paliwa (z wyjątkiem autogazu) pozostają zauważalnie tańsze niż przed rokiem.Za litr benzyny Pb95 płacimy 52 gr./l (8%) mniej niż przed rokiem. Olej napędowy w skali roku potaniał 37 gr./l (5,7%).Jednie za litr autogazu płacimy 4 gr./l więcej niż przed rokiem.

Na rynku ropy naftowej dalszy ciąg konsolidacji. Notowania wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się na poziomie 69,4 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Ostatnie sankcje Wielkie Brytanii skierowane w handel rosyjską ropą naftową i 18 pakiet sankcji UE zakładający między innymi obniżeniu limitu cenowego na zakup ropy rosyjskiej do 47,50 USD/bbl oraz rozszerzenie sankcji o kolejne ponad 100 tankowców nie wpływają na większe zmiany cen ropy naftowej. Cena rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam pozostają na stabilnym poziomie około 61 USD/bbl.

