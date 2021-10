Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa otrzymała wczoraj zaproszenie od strony czeskiej do rozmów w sprawie kopalni w Turowie, poinformował wiceminister w tym resorcie Adam Guibourge-Czetwertyński. Zapowiedział, że to zaproszenie zostanie przyjęte.

„Jesteśmy cały czas elastyczni i gotowi do rozmów z Czechami. Wczoraj minister klimatu i środowiska otrzymała zaproszenie od swego czeskiego odpowiednika i to zaproszenie zostanie przyjęte” – powiedział Guibourge-Czetwertyński podczas senackiej debaty na temat sytuacji w kopalni w Turowie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tej sprawie.

Kilka miesięcy temu TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Jednocześnie przed tygodniem Komisja Europejska przyłączyła się do skargi Czech w tej sprawie.

Czechy złożyły później do TSUE wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Po decyzji TSUE strona polska informowała, że uzgodniła z Czechami porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy – do wycofania sprawy kopalni z TSUE. Prowadzono też rozmowy dotyczące planowanych inwestycji o wartości 40-45 mln euro. Odbyło się kilkanaście spotkań negocjacyjnych, a 30 września poinformowano, że zakończyły się one fiaskiem.

Natomiast we wrześniu br. Trybunał nałożył na Polskę karę dzienną w wysokości 500 tys. euro za nieprzestanie wydobycia.

Źródło: ISBnews