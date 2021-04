Instytucje kultury zostaną najprawdopodobniej otworzone po majowym weekendzie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Priorytetem ma być też umożliwienie uprawiania sportu na obiektach sportowych.

„Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury, bo to jest miejsce, które wydaje się bezpieczne zgodnie z badaniami, które analizujemy. I pod tym względem to będą na pewno jedne z pierwszych ruchów, które będziemy wykonywali” – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Poinformował, że rozmawiał na ten temat z wicepremierem, ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrem Glińskim.

„Mamy pewną zgodę, jaka będzie sekwencja przywracania obostrzeń. Oczywiście, sport przywracany na otwartym powietrzu, ale też powoli na obiektach sportowych będzie na pewno jednym z priorytetów” – dodał.

Dzisiaj minister zdrowia poinformował, że dotychczasowe obostrzenia zostają utrzymane na kolejny tydzień w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. W pozostałych województwach od 26 IV będzie możliwe przejście na naukę hybrydową dla uczniów klas 1-3 oraz otwarcie salonów urody, fryzjerskich i kosmetycznych.

Na terenie całego kraju nadal obowiązują obostrzenia dot. galerii handlowych, kin, teatrów, muzeów, a także zamkniętych obiektów sportowych. Obostrzenia dot. hoteli i miejsc noclegowych mają obowiązywać do 3 maja. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Liczba osób w dużych placówkach handlowych i pocztowych ograniczona jest do 1 os. na 20 m2, zamknięte są obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego i sportu na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób.

Źródło: ISBnews