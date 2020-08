Ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane w solidnym tempie III kw. w sytuacji, gdy obostrzenia pandemiczne będą ograniczone, uważają ekonomiści BOŚ Banku. Jednakże rosnąca liczba zachorowań przekłada się na utrzymanie wysokiego ryzyka dla tej prognozy.

„Przy znanej już skali spowolnienia aktywności gospodarczej w okresie lockdownu oraz sygnałach wyraźnego ożywienia wraz z odmrożeniem, obecnie kluczowe dla weryfikacji prognoz będzie brak efektu silniejszego ograniczenia konsumpcji prywatnej oraz trwalszych postpandemicznych spadków w aktywności w usługach w warunkach pogorszenia sytuacji dochodowej gospodarstw domowych” – czytamy w przeglądzie kwartalnym banku pt. „‚Pandemiczna’ ścieżka ożywienia gospodarki”.

Ekonomiści spodziewają się spadku PKB w III kw. o 2,8% r/r, zaś w IV kw. – spadku o 0,7% r/r.

„Dane z polskiej gospodarki za II kw. oraz z początkiem IIII kw. wskazują na lepszą od oczekiwań sytuację w przemyśle, handlu, ale słabszą w budownictwie i wysoką niepewność co do koniunktury w usługach. Słabsze dane z budownictwa oraz ponowny wzrost liczby zachorowań utrzymują wysokie ryzyko dla naszej prognozy bazowej (recesja nie głębsza niż -2,5% r/r) pomimo wspierających nasze założenia danych za II kw., pozytywnych sygnałów nt. sytuacji przedsiębiorstw oraz z rynku pracy” – czytamy dalej.

Na ogólne znaczące ożywienie aktywności po okresie zamrożenia wskazuje także wzrost popytu na energię w trakcie III kw. oraz lepsze dane dot. sprzedaży paliw, podano także.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje pełną strukturę PKB w II kw., który według odczytu flash spadł o 8,2% r/r.

„Zakładamy, że spadki aktywności w przemyśle, handlu czy usługach sięgnęły ok. 10% r/r, przy bardzo zróżnicowanych wynikach w poszczególnych sekcjach usługowych (ze spadkami kilkudziesięciu procent w tych najsilniej bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii). Według naszych szacunków o ponad 10% r/r obniżyła się wartości spożycia gospodarstw domowych oraz inwestycji, przy silniejszym spowolnieniu sprzedaży eksportowej. Czynnikiem wspierającym aktywność były natomiast zapewne wyższe wydatki publiczne” – czytamy dalej.

Ekonomiści banku przewidują, że cykl redukcji stóp procentowych dobiegł końca.

„Zakładamy, że przy utrzymujących się wyzwaniach gospodarczych oraz niskiej inflacji RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2021 r.” – czytamy w kwartalniku.

Zdaniem ekonomistów banku, zakup papierów skarbowych przez Narodowy Bank Polski (NBP) będzie nadal ograniczał presję na wzrost rentowności obligacji skarbowych, pomimo bardzo silnego wzrostu potrzeb pożyczkowych. Jednocześnie przekłada się na ryzyko dla scenariusza lekkiej aprecjacji kursu złotego.

W raporcie podkreślono poprawę perspektyw krajowego eksportu.

„Biorąc pod uwagę globalne silne odbicie popytu konsumentów na towary, a także większą odporność krajowego sektora usług eksportowych na skutki pandemii (np. ograniczone znaczenie przychodów z turystyki vs łatwo zastępowalne pracą zdalną usługi wsparcia) można wskazywać na poprawę perspektyw krajowego eksportu. Choć wzrost liczby zachorowań na świecie, szczególnie w Europie, przekłada się na wyższe ryzyko dla tej bardziej optymistycznej prognozy, to o ile nie dojdzie ponownie do szerszej skali administracyjnego lockdownu w Europie, popyt na towary może utrzymywać się na relatywnie silniejszym poziomie, przy jeszcze nasileniu efektu przekierowania wydatków konsumentów z usług na towary” – czytamy dalej.

