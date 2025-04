Państwa członkowskie poparły wniosek Komisji Europejskiej dotyczący opóźnienia stosowania przyszłych wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju i należytej staranności, podała Komisja.

„Przyjęte dziś rozwiązanie odroczy do 2028 r. wymogi dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju dla dużych przedsiębiorstw, które jeszcze nie rozpoczęły sprawozdawczości, a także dla MŚP notowanych na giełdach. Odroczy również do 2028 r. stosowanie dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w odniesieniu do pierwszej grupy zainteresowanych przedsiębiorstw. Jest to pierwszy element uproszczonego Omnibusa dotyczącego zrównoważonego rozwoju, który został zainicjowany przez Komisję i przyspieszony przez Parlament Europejski dwa tygodnie temu” – czytamy w komunikacie.

Przypomniano, że szefowa Komisji Ursula von der Leyen zainicjowała nowe polityczne dążenie do uproszczenia przepisów UE i zwiększenia konkurencyjności, przy jednoczesnym utrzymaniu ambitnych celów klimatycznych i społecznych.

„Oczekuje się, że propozycje przedstawione w lutym 2025 r. przyniosą ponad 6 mld euro ulg administracyjnych rocznie i pomogą stworzyć bardziej sprzyjające otoczenie biznesowe dla unijnych firm, aby mogły się rozwijać, wprowadzać innowacje i przewodzić czystej transformacji” – podsumowano.

Źródło: ISBnews