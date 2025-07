Jastrzębi zwrot w komunikatach Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w czerwcu w połączeniu z podwyższoną niepewnością handlową oznaczają, że pauza na posiedzeniu EBC w tym tygodniu jest „właściwie pewna”, oceniają analitycy Ebury: Matthew Ryan, CFA; Roman Ziruk.

Dla wielu lato jest czasem na odpoczynek. EBC najprawdopodobniej podąży tym tropem, utrzymując w czwartek stopy na niezmienionym poziomie i nie dzieląc się planami na przyszłość.

Kluczowe punkty:

• EBC utrzyma w czwartek stopy na niezmienionym poziomie.

• Słaby wzrost sugeruje dalsze luzowanie.

• Perspektywy gospodarcze są niejasne przez niepewność dot. ceł.

• Lagarde w dużej mierze powtórzy komentarze z czerwca.

• W tym miesiącu nie ma projekcji gospodarczych.

• Spodziewamy się jeszcze jednego cięcia EBC, zapewne w dalszej części tego roku.

Jak powszechnie oczekiwano, Rada Prezesów zdecydowała się w czerwcu na ósmą z rzędu obniżkę stóp procentowych, w wyniku której stopa depozytowa wynosi 2%. Inflacja jest obecnie tuż powyżej docelowego poziomu 2%, a wzrost gospodarczy jest powolny, bank centralny może więc zaangażować się w dalsze rozluźnianie polityki monetarnej. Jastrzębi zwrot w komunikatach Europejskiego Banku Centralnego w czerwcu w połączeniu z podwyższoną niepewnością handlową oznaczają jednak, że pauza w tym tygodniu jest właściwie pewna.

Bieżące obawy koncentrują się na nowych groźbach celnych Trumpa i potencjalnym wpływie amerykańskiego protekcjonizmu na europejską gospodarkę. Koszt kredytu schodzi na dalszy plan. Jeśli USA i UE nie dojdą do porozumienia, od 1 sierpnia cła dla Wspólnoty wzrosną do 30%. Problemem dla decydentów jest to, że niezwykle trudno określić zarówno to, czy uda się osiągnąć konsensus, jak i to jak poważne dla gospodarki będą konsekwencje ceł, szczególnie biorąc pod uwagę nieprzewidywalną i zmienną naturę Trumpa.

Z racji na niezwykle wysoką niepewność, prezeska Christine Lagarde nie powinna być skora do dzielenia się wskazówkami dotyczącymi dalszej ścieżki stóp procentowych, do czego zdążyła nas już przyzwyczaić. Zamiast tego prawdopodobnie powtórzy w dużej mierze swoje komentarze z czerwca, kiedy stwierdziła, że polityka monetarna jest „w dobrym miejscu”, a EBC zbliża się do końca cyklu obniżek. Jednocześnie raczej nie zamknie drzwi do dalszych cięć, szczególnie że wzrost ceł może mieć dla strefy euro dezinflacyjne implikacje. W „drastycznym” scenariuszu, który zakłada wyższe cła i niepewność handlową, EBC spodziewa się niższej presji cenowej, szczególnie w długim terminie.

Nawet pomijając utrzymującą się niepewność handlową, uważamy, że odczyty nie dają EBC przekonujących argumentów, by ponownie obniżać stopy procentowe już teraz, szczególnie że na czerwcowym posiedzeniu decydenci postawili poprzeczkę dla cięć bardzo wysoko. Można by argumentować, że niedawna aprecjacja wspólnej waluty i wzrost globalnych cen ropy mogą zwiększyć presję na Radę Prezesów, by ponownie obniżyć stopy. Niemniej, uważamy, że wpływ tych czynników na perspektywy inflacji w średnim terminie jest raczej minimalny i nie zmusi banku do podjęcia działań w tym tygodniu.

Uważamy, że komunikaty EBC nie będą miały dużego wpływu na euro – Lagarde zapewne w miarę możliwości nie będzie się do niczego zobowiązywać, a dalsza ścieżka stóp procentowych w strefie euro pozostanie niejasna. Biorąc jednak pod uwagę, że rynki są obecnie podzielone w kwestii terminu kolejnego cięcia (jego prawdopodobieństwo we wrześniu jest wyceniane w ok. 45%), możliwa jest pewna zmienność, jeśli słowa Lagarde przechylą szalę na którąś stronę. Kolejna obniżka stóp procentowych EBC jest naszym zdaniem prawdopodobna, może jednak zostać odroczona do dalszej części roku, chyba że dojdzie do znacznego pogorszenia relacji handlowych między Unią Europejską i USA. Sygnały dotyczące negocjacji w owej sprawie pozostaną w nadchodzących tygodniach w centrum uwagi, po części przez ich potencjalnie duży wpływ na decyzje EBC.

Decyzja w sprawie polityki EBC zostanie ogłoszona w czwartek (24.07) o godz. 14:15, a konferencja prasowa prezeski Lagarde rozpocznie się 30 minut później.

Źródło: ISBnews