Parlament Europejski przyjął nowe przepisy mające na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE, podał PE. Nowe przepisy obejmują cele w zakresie redukcji opakowań: 5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.

Regulacja, która ma na celu walkę ze stale rosnącą ilością odpadów, harmonizację zasad rynku wewnętrznego i pobudzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, została zatwierdzona 476 głosami za, przy 129 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się.

„Przepisy, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą, obejmują cele w zakresie redukcji opakowań (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.) i wymagają od krajów UE zmniejszenia w szczególności ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Aby ograniczyć niepotrzebne opakowania, ustalono maksymalny współczynnik pustej przestrzeni na poziomie 50% dla opakowań zbiorczych, transportowych i e-commerce; producenci i importerzy będą również musieli zapewnić minimalizację wagi i objętości opakowań” – czytamy w komunikacie.

„Niektóre rodzaje jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych zostaną zakazane od 1 stycznia 2030 roku. Obejmują one opakowania na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa, opakowania na żywność i napoje napełniane i spożywane w kawiarniach i restauracjach, pojedyncze porcje (np. na przyprawy, sosy, śmietankę, cukier), miniaturowe opakowania na produkty toaletowe i bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy (poniżej 15 mikronów)” – wymieniono też w materiale.

Aby zapobiec niekorzystnym skutkom dla zdrowia, tekst zawiera zakaz stosowania tak zwanych „chemikaliów na zawsze” (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) powyżej pewnych progów w opakowaniach mających kontakt z żywnością.

„Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie opakowania (z wyjątkiem lekkich opakowań z drewna, korka, tekstyliów, gumy, ceramiki, porcelany i wosku) będą musiały nadawać się do recyklingu, spełniając surowe kryteria. Środki obejmują również minimalne cele w zakresie zawartości surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz minimalne cele w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych” – napisano dalej.

Do 2029 r. 90% jednorazowych plastikowych i metalowych pojemników na napoje (do trzech litrów) będzie musiało być zbieranych oddzielnie (za pośrednictwem systemów kaucji zwrotnych lub innych rozwiązań zapewniających osiągnięcie celu zbiórki).

Rada musi również formalnie zatwierdzić umowę, zanim wejdzie ona w życie.

W 2018 r. opakowania wygenerowały w UE obrót w wysokości 355 mld euro. Jest to stale rosnące źródło odpadów, których łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 roku do 84 mln ton w 2021 roku. Każdy Europejczyk wytworzył 188,7 kg odpadów opakowaniowych w 2021 r., a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 r. bez dodatkowych środków, wskazano też w materiale.

Źródło: ISBnews