Parlament Europejski przyjął reformę unijnego rynku energii elektrycznej, celem przekształcenia go „w bardziej przystępny cenowo i przyjazny dla konsumentów”, podał Parlament. Nowe przepisy wprowadzają m.in. „kontrakty różnicowe” zachęcające do inwestycji energetycznych. Ponadto UE będzie uprawniona do ogłoszenia regionalnego lub ogólnounijnego kryzysu cen energii elektrycznej.

Przepisy, składające się z rozporządzenia i dyrektywy już uzgodnionej z Radą, zostały przyjęte odpowiednio 433 głosami za, 140 przeciw i 15 wstrzymującymi się oraz 473 głosami do 80, przy 27 wstrzymujących się.

„Prawo będzie chronić konsumentów przed niestabilnymi cenami. Posłowie zapewnili, że będą oni mieli prawo dostępu do umów ze stałą lub dynamiczną ceną i otrzymają ważne informacje na temat opcji, które podpisują. Dostawcy nie będą mogli jednostronnie zmieniać warunków umowy” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy przewidują tzw. „kontrakty różnicowe” (Contracts for Difference, CfD) lub równoważne systemy o takich samych skutkach, aby zachęcić do inwestycji w energię.

„W ramach CfD organ publiczny rekompensuje producentowi energii zbyt gwałtowny spadek cen rynkowych, ale pobiera od niego płatności, jeśli ceny są zbyt wysokie. Wykorzystanie CfD będzie dozwolone we wszystkich inwestycjach w nową produkcję energii elektrycznej, zarówno z energii odnawialnej, jak i jądrowej” – wskazano w informacji.

Określono ponadto mechanizm ogłaszania kryzysu cen energii elektrycznej. W sytuacji bardzo wysokich cen i pod pewnymi warunkami UE może ogłosić regionalny lub ogólnounijny kryzys cen energii elektrycznej, umożliwiając państwom członkowskim podjęcie tymczasowych środków w celu ustalenia cen energii elektrycznej dla MŚP i energochłonnych konsumentów przemysłowych.

„Reforma ta stawia obywateli na czele projektowania rynku energii elektrycznej. Tekst zawiera środki mające na celu ochronę obywateli, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, a także przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii. Parlament poczynił krok naprzód w kierunku demokratyzacji energetyki, tworząc projekt rynku, który stanowi odpowiedź na niepowodzenia ujawnione przez kryzys energetyczny. Wszyscy konsumenci, w tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, będą mieli dostęp do długoterminowych, przystępnych i stabilnych cen” – powiedział główny eurodeputowany Nicolás González Casares, cytowany w komunikacie.

Po zatwierdzeniu przez Parlament, Rada musi również formalnie przyjąć przepisy, aby stały się obowiązującym prawem.

