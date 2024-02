Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane procedury UE i środki kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Według nowych przepisów, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony za 2,5 roku, zaś wysyłka odpadów do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach, podał Parlament.

Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął 32,7 mln ton w 2020 r., podano.

„Przy 587 głosach za, ośmiu przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń” – czytamy w komunikacie.

Eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony w ciągu 2,5 roku od wejścia w życie nowych przepisów, podczas gdy eksport do krajów OECD będzie podlegał bardziej rygorystycznym warunkom.

„W ramach UE wymiana informacji i danych dotyczących przemieszczania odpadów zostałaby zdigitalizowana za pośrednictwem centralnego centrum elektronicznego w celu poprawy sprawozdawczości i przejrzystości. Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w innym kraju UE byłoby dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach” – napisano dalej.

Nowe przepisy ustanawiają również grupę ds. egzekwowania prawa w celu poprawy współpracy między krajami UE w celu zapobiegania i wykrywania nielegalnych przesyłek.

Źródło: ISBnews