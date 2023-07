Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) otrzymały od Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) tzw. decyzję zasadniczą dla pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu, która formalnie potwierdza, że inwestycja spółki jest zgodna z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną, podała spółka.

„Wydanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska decyzji zasadniczej dla pierwszej elektrowni jądrowej oznacza, że projekt rządowy osiągnął kolejny istotny kamień milowy. Polski rząd konsekwentnie dąży to transformacji energetycznej, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Polski. W tym celu realizujemy równolegle szereg projektów, takich jak rozbudowa sieci elektroenergetycznych, dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski, realizacja projektów inwestycyjnych w morską energetykę wiatrową czy konsekwentna realizacja programu polskiej energetyki jądrowej. Dzisiejsza decyzja przybliża nas do momentu, gdy na Pomorzu zacznie działać i produkować prąd pierwsza w kraju elektrownia jądrowa, zapewniając w latach 30. odpowiedni wolumen mocy pracującej w podstawie systemu elektroenergetycznego” – powiedziała sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, cytowana w komunikacie.

Uzyskanie przez PEJ decyzji zasadniczej to kolejny kamień milowy dotyczący budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, który został osiągnięty w ostatnich miesiącach. Dokument ten umożliwia inwestorowi ubieganie się o kolejne zezwolenia administracyjne, takie jak m.in. decyzja o ustaleniu lokalizacji, a następnie pozwolenie na budowę.

We wniosku, na podstawie, którego została wydana decyzja zasadnicza, wskazano maksymalną łączną moc zainstalowaną dla 3 bloków jądrowych oraz planowany czas ich eksploatacji. W uzasadnieniu wydania decyzji zasadniczej minister klimatu i środowiska podkreśliła wagę realizacji tej inwestycji dla zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, a także zgodność inwestycji z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku oraz polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

„Decyzja zasadnicza to pierwsze kluczowe pozwolenie administracyjne pozyskane w projekcie jądrowym Polskich Elektrowni Jądrowych. To pokazuje, że spółka krok po kroku realizuje założone na ten rok cele, co przybliża nas do momentu rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju” – dodał p.o. prezesa zarządu PEJ Łukasz Młynarkiewicz.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu jest jedną z dwóch planowanych obecnie do wybudowania w ramach obowiązującego programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe.

Źródło: ISBnews