Wzrost PKB w I kw. br. wyniesie 1,6% r/r zamiast oczekiwanych miesiąc temu 2,5% r/r, prognozują ekonomiści Banku Pekao.

„Po danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej za marzec 2024 zdecydowaliśmy się po raz kolejny obniżyć prognozę wzrostu PKB za I kw. 2024. Sądzimy, że wyniósł on 1,6% r/r, a nie 2%, ani 2,5%, jak myśleliśmy wcześniej. Rozczarował przede wszystkim wzrost konsumpcji. Mimo to nie zdecydowaliśmy się zrewidować naszej prognozy wzrostu za cały 2024 r. (3% r/r). Wzrost w strefie euro w I kw. 2024 zaskoczył po wyższej stronie, co daje nadzieję na to, że popyt zagraniczny na polskie towary przemysłowe odbije mocniej, niż się obawialiśmy – zwłaszcza że w czerwcu najpewniej EBC obniży stopy procentowe” – czytamy w raporcie „Makrokompas”.

Według nich, wzrost PKB w kolejnych kwartałach br. wyniesie odpowiednio: 2,9%, 3,1% i 3,4%.

Prognoza na cały 2025 r. to 4,3% wzrostu (bez zmian wobec oczekiwań sprzed miesiąca).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szybki szacunek PKB za I kwartał br. 15 maja.

Źródło: ISBnews