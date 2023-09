Pełnomocnik rządu ds. CPK wniósł akcje spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W ten sposób spółka PPL dołączyła do grupy kapitałowej CPK skupiającej główne aktywa i procesy inwestycyjne dla infrastruktury lotniskowej w Polsce, podała spółka CPK.

Proces przekształceń w PPL został zakończony. Grupa CPK będzie odpowiedzialna za koordynację i pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych związanych z budową nowego lotniska przesiadkowego, podkreślono.

„Włączenie PPL do CPK przyniesie liczne pozytywne rezultaty. Po pierwsze, w ten sposób powstała silna grupa kapitałowa, która zarządza najważniejszymi państwowymi aktywami lotniskowymi. Po drugie, dzięki dokonanej konsolidacji Grupa Kapitałowa CPK będzie dominowała w naszym regionie Europy. Po trzecie, ten ruch usprawni budowę infrastruktury CPK, która zapewni kontynuację funkcji Lotniska Chopina w nowym miejscu, w lepszym standardzie i gwarantując zwiększenie liczby miejsc pracy” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

„Wniesienie do CPK akcji spółki PPL o wartości 6,4 mld zł i ubiegłotygodniowa emisja przez Ministerstwo Finansów obligacji dla spółki CPK o wartości 3,6 mld zł podwyższyły jej kapitał zakładowy do kwoty blisko 11,5 mld zł. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez Skarb Państwa. Środki z emisji obligacji posłużą do kontynuacji przygotowań, projektowania i budowy CPK” – napisano w komunikacie.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Polskie Porty Lotnicze (PPL) są właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Radomiu i Zielonej Górze. Posiadają też udziały w większości portów regionalnych w Polsce, m.in. w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie.

Źródło: ISBnews