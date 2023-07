Perspektywa obniżek stóp procentowych z całą pewnością „gdzieś jest”, ale pozostaje niedookreślona, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Henryk Wnorowski. Według niego, we wrześniu inflacja na pewno będzie wyraźnie poniżej 10%, ale oznacza to spełnienie dopiero jednej przesłanki dla obniżki stóp.

„Nie ma zafiksowania na żadnym scenariuszu, sytuacja jest oceniana na podstawie bieżących danych. Ale biorąc pod uwagę to, że stopy procentowe w Polsce są najwyższe od 20 lat, a okres ich utrzymywania na tym poziomie też jest najdłuższy, z całą pewnością perspektywa obniżek gdzieś jest. Ale jest niedookreślona” – powiedział Wnorowski w rozmowie z „Parkietem”.

Podkreślił, że „z całą pewnością” nie jest tak, że już teraz wiadomo, iż we wrześniu lub w październiku zostaną spełnione warunki do obniżki stóp procentowych.

„Prezes drugi raz z rzędu wymienił dwa warunki obniżki. Jeden to spadek inflacji poniżej 10%. Tego warunku ciągle nie spełniamy. Drugi to przekonanie, że jesteśmy na ścieżce do celu NBP. Żeby ten warunek był spełniony, musi upłynąć trochę czasu” – wskazał członek Rady.

Stwierdził, że dla niego tempo dezinflacji jest wciąż niezadowalające.

„We wrześniu inflacja na pewno będzie poniżej 10% i to wyraźnie. Ale to jest tylko jedna przesłanka, choć bardzo ważna, może nawet o wadze 50%. Lecz są jeszcze inne przesłanki. Nie jestem nastawiony na żadną decyzję na konkretnym posiedzeniu. Istotne będą informacje, które będą wtedy dostępne. Z dotychczasowych informacji nie jestem zadowolony” – podsumował Wnorowski.

Jak poinformował w ub. piątek prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński Rada podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych i nie dyskutowała na lipcowym posiedzeniu o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych. Według niego, obniżka stóp procentowych w skali „typu 0,25 pkt proc.” jest możliwa na następnym decyzyjnym posiedzeniu RPP we wrześniu, przy założeniu jednocyfrowej inflacji i 90-procentowej pewności jej dalszego spadku.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Źródło: ISBnews