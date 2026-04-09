Perspektywy inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej, oceniła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac, wymieniła RPP.

„W I kw. 2026 r. roczna dynamika PKB prawdopodobnie spowolniła w strefie euro i wzrosła w Stanach Zjednoczonych. W efekcie ograniczeń podażowych związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrosły ceny paliw na świecie. Jednocześnie ceny surowców rolnych są nadal niższe niż rok wcześniej. W strefie euro według wstępnych danych Eurostatu w marcu br. inflacja HICP wzrosła do 2,5% r/r. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są znaczną niepewnością, w szczególności w związku z sytuacją geopolityczną” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady.

W Polsce w lutym 2026 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym, natomiast produkcja budowlano-montażowa ponownie wyraźnie się obniżyła. Roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca. Towarzyszył temu dalszy spadek zatrudnienia w tym sektorze, podano także.

Według wstępnych danych GUS inflacja CPI w marcu br. wzrosła do 3% r/r (z 2,1% r/r w lutym), głównie w wyniku silnego wzrostu cen paliw związanego z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

„W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie” – podkreślono.

RPP deklaruje, że dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Perspektywy te są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, zakończono w informacji.

Rada podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 3,75%;

– stopa lombardowa 4,25%;

– stopa depozytowa 3,25%;

– stopa redyskontowa weksli 3,80%;

– stopa dyskontowa weksli 3,85%.

Źródło: ISBnews