Japonia przechodzi obecnie największą transformację gospodarczą i korporacyjną od pokolenia. Prawdopodobny wzrost zysków wynikający z normalizacji gospodarczej w połączeniu z poprawą zwrotu dla akcjonariuszy dzięki reformom korporacyjnym stanowią podstawę naszych optymistycznych prognoz na rok 2026 i kolejne lata.

Templeton Global Investments (TGI) ma konstruktywne podejście do japońskich akcji, ponieważ kraj ten przechodzi obecnie największą transformację gospodarczą i korporacyjną od pokolenia. Normalizacja japońskiej gospodarki po trzech dekadach deflacji sprzyja wzrostowi zysków. Pro-wzrostowa polityka administracji Takaichi powinna również pobudzić długoterminowy potencjał wzrostu Japonii. Rozszerzenie reform korporacyjnych zmienia metabolizm japońskich przedsiębiorstw i napędza, naszym zdaniem, strukturalną poprawę zwrotu z kapitału własnego (ROE)1.

Te zmiany systemowe stanowią podstawę wieloletniego wzrostu zysku na akcję (EPS)², który może napędzać zwroty z japońskich akcji. Prawdopodobnie towarzyszyć temu będzie dalszy wzrost wskaźnika cena/zysk (P/E)³ w wyniku ponownej wyceny, ponieważ globalni inwestorzy z zadowoleniem przyjmują ożywienie japońskiej gospodarki i przedsiębiorstw.

Normalizacja gospodarcza napędza wieloletni wzrost zysków

Powrót trwałej inflacji skierował gospodarkę Japonii na ścieżkę normalizacji po trzech dekadach deflacji i stagnacji. Możliwość podnoszenia cen stanowi długo oczekiwany impuls dla wzrostu zysków. Uważamy, że przywraca to zwierzęce instynkty4 japońskim przedsiębiorstwom.

Po latach niedoinwestowania firmy podejmują obecnie inwestycje rozwojowe i inicjatywy strategiczne, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Podnoszą również wynagrodzenia, co przekłada się na poprawę sytuacji gospodarstw domowych. Mechanizm napędzający trwałą normalizację japońskiej gospodarki został uruchomiony i naszym zdaniem będzie on wspierał wieloletni wzrost zysków japońskich przedsiębiorstw.

Jednocześnie pro-wzrostowa polityka administracji Takaichi, obejmująca ukierunkowane inwestycje strategiczne, prawdopodobnie przyspieszy trwającą normalizację japońskiej gospodarki, a także zwiększy długoterminowy potencjał wzrostu Japonii. Wsparcie polityczne poprzez partnerstwa publiczno-prywatne będzie realizowane w 17 strategicznych obszarach, takich jak półprzewodniki, sztuczna inteligencja (AI), energia i obrona.

Wykres 1: Powrót trwałej inflacji powoduje zbieżność nominalnego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) Japonii w stosunku do krajów G7



Źródło: Bloomberg. Stan na styczeń 2026 r. G7 obejmuje Kanadę, Francję, Niemcy, Włochy, Japonię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Wyniki historyczne nie muszą być wyznacznikiem ani gwarancją przyszłych wyników.

Reformy korporacyjne i poprawa ROE

Reformy korporacyjne nabierają coraz szerszego zakresu i naszym zdaniem przyczyniają się do ożywienia japońskiego sektora przedsiębiorstw. W przeszłości japońskie korporacje nie zwracały uwagi na interesy akcjonariuszy, ale sytuacja ta szybko się zmienia. W ostatnich latach ruch reform korporacyjnych nabrał tempa, a coraz większy nacisk kładzie się na interesy akcjonariuszy.

Japońskie przedsiębiorstwa coraz większy priorytet przywiązują do poprawy wskaźnika ROE, w którym wiele japońskich firm pozostawało w tyle za swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych i Europie. Początkowo skupiano się na poprawie efektywności kapitałowej poprzez zwiększenie wypłat dywidend i wykup akcji własnych, obecnie jednak zakres działań rozszerza się o inne formy dyscypliny alokacji kapitału, takie jak sprzedaż nieistotnych, przynoszących słabe wyniki przedsiębiorstw i przeniesienie kapitału do przedsiębiorstw podstawowych. Japońskie przedsiębiorstwa dążą również do poprawy marży zysku poprzez restrukturyzację portfela działalności i inicjatywy strategiczne mające na celu poprawę efektywności operacyjnej. Wykracza to poza inicjatywy mające na celu poprawę wydajności i obejmuje większy nacisk na portfel produktów, a także optymalizację cen.

Podsumowując, reformy korporacyjne przyczyniają się do strukturalnej poprawy wskaźnika ROE w Japonii.

Wykres 2: Strukturalna poprawa wskaźnika ROE w Japonii



Źródło: Bloomberg. Stan na styczeń 2026 r. Tokyo Price Index (TOPIX) to indeks ważony kapitalizacją, śledzący wyniki dużych firm notowanych w pierwszej sekcji giełdy w Tokio. TOPIX500 to indeks składający się z 500 akcji o wysokiej kapitalizacji rynkowej i płynności spośród składników TOPIX. Indeks S&P 500 obejmuje 500 wiodących spółek w Stanach Zjednoczonych i obejmuje około 80% dostępnej kapitalizacji rynkowej. STOXX Europe 600 to szeroki wskaźnik europejskiego rynku akcji, obejmujący stałą liczbę 600 komponentów z 17 krajów i 11 branż w ramach rozwiniętych gospodarek europejskich. Wyniki historyczne niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki ani nie gwarantują ich osiągnięcia. Indeksy nie są zarządzane i nie można w nie inwestować bezpośrednio. Nie obejmują one opłat, kosztów ani prowizji od sprzedaży.

Ponowna wycena wskaźnika P/E

Przez większą część ostatnich trzech dekad japońskie akcje były notowane ze znaczną zniżką w stosunku do światowych odpowiedników. Stosunkowo płaskie długoterminowe perspektywy wzrostu i poniżej średniej stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) spowodowane brakiem skupienia się na interesach akcjonariuszy przyczyniły się do powstania tej długoterminowej zniżki.

Zmiany systemu normalizacji gospodarczej i reform korporacyjnych w Japonii podważają to długoletnie przekonanie dotyczące wyceny japońskich akcji. Ponieważ nominalny wzrost PKB Japonii i zwrot z kapitału własnego przedsiębiorstw zbliżają się do poziomów światowych odpowiedników, naszym zdaniem uzasadniona jest trwała zmiana wskaźnika P/E dla japońskich akcji.

Wniosek: Korzystny stosunek ryzyka do zysku, koncentracja na rynku krajowym

W 2026 r. wzrost EPS będzie prawdopodobnie głównym czynnikiem wpływającym na zwroty z japońskiego rynku akcji. Widzimy korzystne warunki dla dalszego wzrostu dzięki ponownej wycenie wskaźników, ponieważ globalni inwestorzy zyskują zaufanie do zmian w Japonii. Z naszych badań wynika, że globalni inwestorzy nadal mają niedoważoną ekspozycję na japońskie akcje.

W TGI nasze badania fundamentalne skłaniają nas do preferowania przedsiębiorstw zorientowanych na rynek krajowy. Uważamy, że ta grupa spółek może być w lepszej pozycji, aby skorzystać ze zmian w japońskim systemie gospodarczym. Wyróżniają się wśród nich banki i przedsiębiorstwa przemysłowe. Japońskie banki prawdopodobnie skorzystają na większym popycie na kredyty i ożywieniu na rynkach kapitałowych w związku z normalizacją japońskiej gospodarki po 30 latach stagnacji. Wieloletni cykl inwestycyjny wśród przedsiębiorstw również dobrze wróży spółkom przemysłowym.

Biorąc pod uwagę globalną niepewność gospodarczą i geopolityczną, stosujemy bardzo selektywne podejście do podmiotów generujących dochody zagraniczne. Preferujemy przedsiębiorstwa eksponowane na strukturalnie rozwijające się rynki końcowe, takie jak półprzewodniki, infrastruktura energetyczna i lotnictwo. Zarówno w przypadku przedsiębiorstw krajowych, jak i zagranicznych, kluczowymi czynnikami będą postępy w reformach korporacyjnych i zaangażowanie na rzecz interesów akcjonariuszy.

