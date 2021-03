Z deklaracji firmy Pfizer-BioNTech wynika, że od kwietnia 2021 r. dostawy szczepionek przeciw COVID-19 ulegną co najmniej podwojeniu. Natomiast AstraZeneca ma w II kwartale dostarczać miesięcznie mniej więcej tyle szczepionek, ile w ciągu całego I kwartału, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdaniem ministra, jeżeli producenci szczepionek przeciw COVID-19 wywiążą się ze swoich deklaracji, do Polski może trafiać ponad 5 mln dawek szczepionki miesięcznie.

„Mamy deklarację ze strony Pfizera, który podaje nam już takie potwierdzone informacje, że te tygodniowe dostawy, które w tej chwili wynoszą mniej więcej 360 tys., od kwietnia ulegną prawdopodobnie co najmniej podwojeniu” – powiedział Niedzielski w trakcie konferencji.

Zwrócił uwagę, że także inni producenci szczepionek planują zwiększyć swoje dostawy.

„Również ze strony AstraZeneki mamy zapewnienie, że to co w I kwartale mieliśmy jako zobowiązanie – tam było ponad 1,1 mln szczepionek – tak naprawdę będzie już w II kw. wielkością dostawy miesięcznej. I mamy jeszcze Modernę, która też ma dostawy. Być może nie tak duże jak te dwie firmy, ale one też zaspokajają nasze zapotrzebowanie” – powiedział Niedzielski.

„Perspektywa, do której się zbliżamy w kwietniu, maju i czerwcu – bo to będą cały czas rosnące dostawy – jest rzeczywiście taka, że te dostawy przy optymistycznych założeniach, miesięcznie będą wynosiły [..] nawet więcej niż 5 mln szczepionek” – dodał.

Jak wynika z ustaleń, Polska ma też otrzymać w II kw. 2,5 mln jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson. Obecnie trwa procedura oceny tej szczepionki przez Europejską Agencję Leków (EMA). Na jutro zaplanowane jest posiedzenie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), który wydaje rekomendację w tej sprawie.

Niedzielski poinformował, że polski rząd ma potwierdzone informacje ze strony EMA, że w perspektywie marca będzie wydana decyzja i prawdopodobnie będzie ona pozytywna. Odnosząc się natomiast do doniesień prasowych, że może dojść do opóźnień dostaw tej szczepionki, zaznaczył, że „plan szczepień nie jest oparty na jednym producencie i na tym polega bezpieczeństwo […] procesu szczepień”.

Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 60 748, a łącznie wykonano ich już 4 086 863. Do Polski dostarczono dotychczas 5 194 430 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 4 783 400, a 5 632 zostało poddanych utylizacji.

Źródło: ISBnews