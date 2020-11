Emisje na pokrycie programu tarczy finansowej 2.0 będą miały wartość ok. 20 mld zł i będą trwały w perspektywie kwietnia przyszłego roku, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. W styczniu 2021 roku planowana jest pierwsza emisja tych obligacji na ok. 5 mld zł.

„Źródło dla tarczy 2.0 będzie to samo, czyli będziemy środki pozyskiwali w ramach emisji obligacji. Jeśli sprawdza się oczekiwania – mówimy o ok. 20 mld zł łącznej wartości finansowej 2.0 z zastrzeżeniem, że może dojść do rozszerzenia tych branż. Zakładamy, że te emisje będą miały wartość ok. 20 mld zł w perspektywie kwietnia przyszłego roku. Planujemy na początek stycznia emisję o wartości 5 mld zł i jeśli chodzi o tenory, raczej będą podobne, jak w dotychczasowych emisjach i będziemy rozkładali to między 3-5-7 do 10 lat, mniej w więcej równomiernie planując okres zapadalności” – powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

W zeszłym tygodniu prezes PFR zapowiedział, że PFR planuje emisję obligacji o wartości ok. 5 mld zł w lutym 2021 r. w ramach finansowania nowej tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Źródło: ISBnews