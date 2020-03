Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna ukończyć prace nad nową strategią w perspektywie kilku miesięcy, poinformował wiceprezes i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

„Aktualnie dokonywany jest audyt projektów, a prace nad nową strategią grupy są konsekwentnie realizowane i powinny ulec ukończeniu w perspektywie kilku miesięcy, przy czym uwzględnić należy również wyzwania związane z potencjalnymi zjawiskami spowolnienia gospodarczego wobec walki z pandemią” – napisał Sasin w odpowiedzi na interpelację poselską.

Podkreślił, że przygotowując nową strategię spółka kieruje się długofalowym budowaniem wartości poprzez aktywną dywersyfikację portfela wytwórczego i optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów konwencjonalnych. Ma także na względzie społeczne koszty transformacji, w tym m.in. zapewnienie miejsc pracy w kluczowych regionach działalności, czy przyszły koszt energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

„Równocześnie strategia PGE musi mieć na względzie konieczność zagwarantowania stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Funkcjonowanie aktywów konwencjonalnych jest niezbędne dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii dla polskich konsumentów. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu rynku mocy, umożliwiającym stabilną i stopniową transformację polskiej energetyki ku rozwiązaniom zero- i niskoemisyjnym” – podsumował minister.

PGE zapowiadała w ubiegłym roku planowaną publikację strategii do 2030 r.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews