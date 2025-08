Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał z beneficjentami trzy pierwsze umowy w ramach działania 2.5 Woda do spożycia z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wrocław, Dębica i Świebodzin otrzymają w sumie 180 mln zł dofinansowania, które pomoże zmodernizować infrastrukturę wodociągową.

„Dzięki inwestycjom blisko 718 tys. mieszkańców odczuje poprawę jakości dostarczanej wody” – czytamy w komunikacie.

MPWiK we Wrocławiu w ramach projektu „Poprawa wrocławskiego systemu zaopatrzenia w wodę” otrzyma prawie 150 mln zł dofinansowania. Inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury wodociągowej, w tym przebudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody, a także wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania siecią. Dzięki projektowi poprawi się jakość dostaw wody dla ponad 673 tysięcy mieszkańców, a straty wody w systemie zostaną całkowicie wyeliminowane.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w miejscowości Świebodzin” Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych otrzyma prawie 16 mln zł. Spółka przeznaczy dofinansowanie na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę. Projekt obejmuje przebudowę stacji uzdatniania, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej, a także wsparcie dla systemu monitorowania wycieków i infrastruktury do magazynowania wody pitnej. Inwestycja przyniesie konkretne efekty ekologiczne – straty wody zostaną ograniczone do 1000 m3 rocznie, a do ulepszonego systemu zostanie podłączonych 140 mieszkańców.

Z kolei Wodociągi Dębickie otrzymają ponad 15 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Inwestycja w wodę w mieście Dębica”. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie niemal 9-kilometrowa sieć wodociągowa, doposażona stacja uzdatniania wody, rozbudowana infrastruktura do magazynowania wody oraz wdrożony system monitorowania wycieków. Efektem inwestycji będzie znaczące ograniczenie strat wody – z ponad 10 900 m3 rocznie do niespełna 6 400 m3 – oraz poprawa jakości dostaw dla ponad 43 tysięcy mieszkańców.

W ramach działania 2.5 Woda do spożycia na podobne inwestycje przeznaczono ponad 683 mln zł ze środków unijnych.

Źródło: ISBnews