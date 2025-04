Pierwszy pakiet deregulacyjny, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), został dziś przyjęty przez Sejm. Jak podkreśla resort, to ponad 40 rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu.

„Tak pozytywnej zmiany i kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorców nie było w Polsce od lat. To sukces administracji i przedsiębiorców. To efekt naszej wspólnej pracy. Pierwszy pakiet deregulacyjny – to przełom w procesie upraszczania przepisów i wprowadzania rozwiązań, które będą wspierać, a nie niszczyć i ograniczać polskie firmy. Proces deregulacji ruszył z pełnym impetem i za chwilę będziemy przedstawiać kolejne rozwiązania” – powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, cytowany w komunikacie.

„Ustawa, która została przygotowana w MRiT z przedsiębiorcami i dla przedsiębiorców, została przyjęta przez Sejm większością głosów – niemal jednomyślnie. To pierwsza ustawa, która zapowiada daleko idący proces deregulacji ponad 120 ustaw, które już niebawem z poziomu rządu trafią do Sejmu. Jest dobrym prognostykiem” – dodał.

Pierwszy to kompleksowe zmiany dotyczące ponad 40 rozwiązań w różnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej. To m.in.: nowe zasady kontroli firm, usprawnienie współpracy administracji z przedsiębiorcami, czy jasne zasady tworzenia prawa gospodarczego.

Obejmuje on:

* Nowe zasady w kontrolach przedsiębiorstw

Kontrole w przedsiębiorstwach nie mogą paraliżować działalności gospodarczej firm, dlatego zmiany obejmą:

– skrócenie maksymalnego czasu kontroli u mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni

– wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy, przed wszczęciem kontroli, wstępnej listy informacji i dokumentów

– dostosowanie częstotliwości planowych kontroli do zidentyfikowanego stopnia ryzyka związanego z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością (w przypadku niskiego ryzyka kontrola będzie przeprowadzana nie częściej niż raz na 5 lat, średniego – raz na 3 lata, a wysokiego – tak często, jak jest to wymagane dla zapewnienia przestrzegania przepisów)

– dopuszczenie możliwości wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych

* Szybsze i prostsze postępowania administracyjne

Wprowadzenie rozwiązań usprawniających przebieg postępowań administracyjnych:

– wprowadzenie decyzji hybrydowej (decyzja zostaje wydana w formie papierowej, a załączniki w formie elektronicznej)

– zwiększenie wykorzystania tzw. „wezwań miękkich”, czyli możliwość wystąpienia do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania

– odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych

– wprowadzenie dodatkowych zachęt inicjujących prowadzenie mediacji w sprawach administracyjnych

– możliwość umarzania należności z tytułu kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu

– elektronizacja postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą

– doprecyzowanie zasad liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z tzw. Małego ZUS Plus

– brak konieczności przedkładania w urzędzie dokumentu prokury lub pełnomocnictwa, jeżeli umocowanie można wykazać w oparciu o dostępne publicznie rejestry (KRS, CEIDG)

* „Jasne, precyzyjne i przyjazne prawo gospodarcze”

Propozycje w tym względnie obejmują:

– odpowiednie vacatio legis projektów ustaw nakładających obowiązki na przedsiębiorców (6 miesięcy)

– zasadę równoważenia obowiązków administracyjnych (tzw. „one in, one out”), każdy nowy obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia w tym samym lub zbliżonym obszarze

– obowiązkową ocenę skutków regulacji ex post po 2 latach od wejścia w życie aktu prawnego, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji publicznych

– obowiązek cyklicznego opracowywania rządowego Programu regulacyjnego

Kolejne zmiany wprowadzane w pakiecie to:

– możliwość zawierania umowy leasingu w formie dokumentowej. Teraz zawarcie takiej umowy jest możliwe tylko w formy pisemnej, pod rygorem jej nieważności

– zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika. Do rzemiosła zostaną włączone usługi świadczone przez protetyka słuchu i optyka okularowego. Rzemieślnicy dostaną szeroki wybór prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności – nowa definicja rzemieślnika obejmie m.in. wszystkie spółki kapitałowe.

Źródło: ISBnews