Wzrost PKB Polski wyniesie 2,9% w 2024 r. i przyspieszy do 3,4% w 2025 r., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według Organizacji, inflacja konsumencka wyniesie 4,8% r/r na koniec tego roku.

„Oczekuje się, że wzrost realnego PKB przyspieszy w tym roku do 2,9% dzięki rosnącym płacom realnym i polityce fiskalnej wspierającej wzrost konsumpcji, pomimo słabszego wzrostu inwestycji. Inflacja zasadnicza spada, ale do końca 2024 r. wzrośnie do 4,8% z powodu wycofania środków wsparcia żywności i energii, a następnie spadnie do 3,5% w 2025 r. W 2025 r. realny PKB wzrośnie o 3,4%, ponieważ fundusze UE doprowadzą do ożywienia inwestycji, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) pozostaną silne, chociaż wzrost konsumpcji będzie nadal ograniczany przez inflację i dalsze wycofywanie wsparcia fiskalnego. Wolniejsza niż przewidywano konsolidacja fiskalna i wyższe inwestycje mogą stwarzać ryzyko wzrostu inflacji, podczas gdy eskalacja wojny na Ukrainie może zakłócić gospodarkę” – czytamy w raporcie „OECD Economic Outlook”.

Według OECD, polityka pieniężna powinna pozostać restrykcyjna, a biorąc pod uwagę ryzyko utrzymującej się inflacji i niepewność co do perspektyw, powinna być łagodzona jedynie powoli.

„Stopniowa konsolidacja fiskalna jako część średnioterminowej strategii jest konieczna, aby uniknąć przegrzania i poprawić długoterminową stabilność fiskalną. W perspektywie średnioterminowej wzmocnienie programów uczenia się przez całe życie mogłoby złagodzić niedobory umiejętności i pomóc we wspieraniu bardziej ekologicznego wzrostu” – wskazano też w raporcie.

