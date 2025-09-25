Produkt krajowy brutto (w ujęciu zannualizowanym) w USA wzrósł o 3,8% w II kwartale 2025 r., podało Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych), prezentując finalne dane.

W I kwartale 2025 r. PKB spadł o 0,5%.

„W porównaniu z I kwartałem wzrost realnego PKB w II kwartale wynikał przede wszystkim ze spadku importu i przyspieszenia wydatków konsumpcyjnych, które zostały częściowo zrównoważone spadkiem inwestycji” – czytamy w komunikacie.

„Z perspektywy branżowej wzrost realnego PKB odzwierciedlał wzrost realnej wartości dodanej o 10,2% w prywatnych branżach produkujących towary oraz o 3,5% w prywatnych branżach świadczących usługi, który został częściowo zniwelowany spadkiem realnej wartości dodanej o 3,2% w sektorze rządowym” – czytamy dalej.

Konsensus rynkowy wynosił 3,3% wzrostu w II kw. br.

Źródło: ISBnews