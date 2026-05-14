Produkt Krajowy Brutto (PKB; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,4% r/r w I kw. 2026 r. wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Konsensus rynkowy przewidywał 3,7% wzrostu PKB w I kw. br.

„Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego” – czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4%.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 1 kwartał 2026 r., który zostanie opublikowany w dniu 01.06.2026 r., zastrzegł GUS.

