PKN Orlen rozpoczął akcję charytatywną w ramach programu Vitay, wspierającą placówki zdrowia. Za każde 1000 punktów Vitay przekazane przez użytkowników programu, Fundacja Orlen przeznaczy 5 zł na potrzeby szpitali jednoimiennych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, podała spółka. Pomysłodawcą dobroczynnej inicjatywy byli klienci programu lojalnościowego koncernu.

„Angażujemy się w walkę na rzecz przeciwdziałania epidemii koronawirusa na wiele sposobów. W tym trudnym czasie wszyscy pokazujemy, że solidarność jest bardzo ważna. Rozumieją to również nasi klienci, o czym świadczy duże zainteresowanie naszą wspólną akcją. Razem możemy zdecydowanie zrobić więcej” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

To kolejna inicjatywa w ramach programu Vitay, w której użytkownicy mogą wspomóc ważne cele. Do tej pory klienci mogli, za zebrane w programie lojalnościowym punkty, wybrać z katalogu nagród konkretne prezenty charytatywne. Tylko od 2015 r. na te cele przeznaczono ponad 100 milionów punktów Vitay, co umożliwiło wsparcie potrzebujących kwotą ponad 500 tys. zł. Wszystkie inicjatywy zostały wypracowane w porozumieniu z Fundacją Orlen, która odpowiada za realizację akcji, poinformowano.

W ramach inicjatyw dobroczynnych PKN Orlen, od 5 lat prowadzona jest również współpraca z firmą Neptis, operatorem największej społeczności kierowców zgromadzonej wokół aplikacji Yanosik. Dzięki niej, dwa razy w roku wspierany jest cel charytatywny, wybrany przez kierowców w drodze głosowania i przy założeniu, że spełnią oni postawione przed nimi zadanie aktywnego propagowania bezpieczeństwa na drogach. W ramach tej akcji co roku przekazywana jest kwota ok. 120 tys. zł, podano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews