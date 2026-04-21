Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wrosło o 6,6% r/r w marcu br. do 9652,19 zł, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9% r/r do 6389 tys. etatów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W marcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,1% niż w lutym br. i o 0,9% niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. było wyższe o 5,7% niż w lutym br. i wzrosło nominalnie o 6,6% w porównaniu z marcem 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,3% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

