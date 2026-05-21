Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 5,4% r/r w kwietniu br. do 9530,74 zł, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,9% r/r do 6,4 mln etatów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W kwietniu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymywało się na zbliżonym poziomie jak w marcu br. i było niższe o 0,9% w porównaniu z kwietniem 2025. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. było niższe o 1,3% niż w marcu br. i wzrosło nominalnie o 5,4% w porównaniu z kwietniem 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

