Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 6,1% r/r w styczniu br., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W styczniu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,2% niższe niż w grudniu 2025 r. i o 0,8% niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. było niższe o 6,1% niż w grudniu 2025 r. i wzrosło nominalnie o 6,1% w porównaniu ze styczniem 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 7,2% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,6% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

