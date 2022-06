Rząd planuje przedstawić we wtorek plan rozszerzenia działalności spółek Skarbu Państwa o bezpośrednią sprzedaż węgla, co ma ograniczyć marże pośredników i doprowadzić do obniżek cen węgla o co najmniej 30%, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. W jego ocenie rozwiązanie to powinno sprawić, że ceny surowca zaczną spadać już od końca czerwca.

„We wtorek przedstawimy plan, już po posiedzeniu Rady Ministrów. On tam będzie dyskutowany. W gruncie rzeczy on polega na skróceniu łańcuchów dostaw, na przejęciu przez spółki Skarbu Państwa – na rozszerzeniu ich działalności o bezpośrednią sprzedaż węgla, co umożliwi znaczącą obniżkę ceny węgla, ponieważ w tej chwili pośrednicy-dystrybutorzy tworzą naprawdę duże marże, co powoduje tak wysoką cenę i ją chcemy zbić” – powiedział Muller w radiowej Jedynce.

„A jeżeli sama sieć dystrybucji nie wystarczy, to będziemy szukać jeszcze innych, dodatkowych rozwiązań” – dodał.

Na pytanie, w jakim stopniu zmiana sieci dystrybucji może wpłynąć na obniżkę cen węgla, Muller powiedział: „Mówimy o kilkudziesięciu procentach, powyżej 30%”.

Zdaniem rzecznika, spadek cen będzie widoczny od końca czerwca br.

„Ten spadek cen będziemy pewnie widzieć stopniowo od końca czerwca przez kolejne tygodnie, przez nowe dostawy węgla do Polski, bo ściągamy węgiel z Kolumbii i z RPA, z Australii, z różnych krajów na świecie po to, aby uzupełnić te zapasy” – podkreślił.

Poinformował, że sprzedaż będzie prowadzona w ok. 100 centrach dystrybucyjnych.

Źródło: ISBnews