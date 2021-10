Planowana nowelizacja przepisów prawa geologicznego i górniczego ma doprowadzić do stanu, w którym wszelkie ograniczenia w zabudowie i gospodarowaniu przestrzennym związane z ochroną złóż kopalin wynikałyby z aktów planistycznych, poinformowało Ministerstwo Klimaty i Środowiska (MKiŚ)

Planowana nowelizacja ma być filarem polityki surowcowej państwa.

„Celem nowelizacji jest m.in. doprowadzenie do stanu, w którym ewentualne ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu nieruchomości związane z ochroną złóż kopalin będą wynikały z treści aktów planistycznych, co zwiększy pewność inwestowania” – czytamy w komunikacie.

Wprowadzone zostaną ułatwienia w zakresie wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30m oraz do 5m3 na dobę – będą one podlegały przepisom ustawy wyłącznie na terenie obszarów górniczych utworzonych w celu wydobywania wód leczniczych oraz solanek, podano także.

Przygotowana nowelizacja z jednej strony odpowiada na zgłoszone potrzeby uproszczenia procesu inwestycyjnego, z drugiej zaś wybiega w przyszłość, przygotowując ramy prawne transformacji energetycznej, w tym otwarcie możliwości skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla nowych regionów.

Wprowadzone zmiany zabezpieczą dostęp do surowców niezbędnych do rozwoju gospodarki. Nowelizacja pozwoli też na skuteczniejszą realizację zadań państwa w obszarze geologii, czytamy dalej.

Zakładane korzyści dla przedsiębiorców obejmą m.in. ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, uproszczenie i przyspieszenie postępowań, ograniczenie obowiązków informacyjnych oraz umożliwienie ich realizacji w postaci elektronicznej. Zmiany przyczynią się również do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności.

Rząd planuje przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki Surowcowej Państwa planowane jest na IV kw. Ma ona zmierzać do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego obecnie i w perspektywie wieloletniej.

Źródło: ISBnews