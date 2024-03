Na zorganizowanie świąt wielkanocnych Polacy chcą przeznaczyć średnio 568,8 zł, tj. o 30 zł mniej niż w ub.r., wynika z badania Barometr Providenta.

„Według najnowszej edycji cyklicznego Barometru Providenta, łącznie 56,3% osób planuje utrzymać koszty tegorocznej Wielkanocy na niższym lub takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Wśród nich, 31,4% zaoszczędzi, kupując tańsze zamienniki, 30% skorzysta z promocji, natomiast 32,4% (dokładnie tyle samo co w 2023 r.) nie kupi wszystkich potrzebnych produktów. Prawie co piąty badany ograniczy wydatki celebrując w mniejszym gronie” – powiedziała rzeczniczka Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie.

Provident podał, że 82,4% respondentów, którzy zadeklarowali, iż tej wiosny Wielkanoc będzie dla nich kosztowniejsza, jako główny czynnik wskazało inflację i podwyżkę cen produktów. To o 10 pkt proc. mniej niż w 2023 r. Wydatki niższe lub podobne do tych ubiegłorocznych Polacy zawdzięczają odpowiedzialnemu zarządzaniu domowym budżetem: ponad połowa ankietowanych zamierza oszczędzać na produktach i uważniej przyglądać się cenom.

Niemal co dziesiąta osoba wiąże wyższe koszty Wielkanocy z rolą gospodarza, a 6,6% badanych wzmożone wydatki usprawiedliwia powiększeniem się rodziny. Jednocześnie, niemal 13% ankietowanych zdecyduje się w tym roku na droższe produkty. Takiej odpowiedzi udzielił prawie co trzeci (29,9%) Polak w wieku od 18 do 24 lat oraz co szósty (17,3%) z grupy 45-54 lata, podano.

„Niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, inflacja i wzrost cen są głównymi przyczynami większych wydatków każdej grupy badawczej. Najczęstszym sposobem na obniżenie budżetu jest wybór tańszych zamienników – mistrzami tej metody oszczędzania są osoby w wieku 45-55 lat (62%), a także mężczyźni – wykorzystuje ją 45,7% z nich w porównaniu do 15% kobiet. Z kolei panie częściej niż panowie rezygnują z zakupu wszystkich potrzebnych produktów (36% wobec 29,5% mężczyzn). Promocje są natomiast mocną stroną 60,7 proc. ankietowanych z grupy wiekowej 45-44 lata” – powiedziała Łuczak.

Z badania wynika również, że 46,7% najmłodszych ankietowanych w przedziale 18-24 lata w ogóle nie obchodzi świąt wielkanocnych. Z drugiej strony, 17%. z nich wybiera podróżowanie, co może być przyczyną większych wydatków okołoświątecznych tej grupy badanych. Ostatecznie, budżety osób z tej grupy są zdecydowanie najniższe i wyniosą w tym roku ok. 263 zł.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1008 dorosłych Polaków, w lutym 2024 r.

Źródło: ISBnews