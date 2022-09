Ze względu na zakończenie prac sezonowych, można spodziewać się niewielkiego wzrostu bezrobocia w okresie jesienno-zimowym, ale sytuacja cały czas jest pod kontrolą, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zastrzegła, że niski poziom bezrobocia (4,8% na koniec sierpnia br.) nie jest spowodowany jedynie sezonowością.

„Na to niskie bezrobocie należy patrzeć i oceniać z takim umiarkowanym optymizmem. […] Prace sezonowe oczywiście przyczyniają się do tego, że stopa bezrobocia jest niższa, ale przede wszystkim musimy spojrzeć na to, że 4,8% to jest historycznie najniższa od 32 lat, wiec to nie jest tylko wynik prac sezonowych” – powiedziała Maląg w radiu Siódma9.

„Jak te prace sezonowe się zakończą, stopa bezrobocia zapewne ciut wzrośnie” – dodała.

Zdaniem Maląg, niskie bezrobocie to przede wszystkim efekt tarczy antycovidowej oraz działań samorządów w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Przypomniała o toczącej się wojnie na Ukrainie oraz kryzysie energetycznym.

„Dlatego możemy się spodziewać, że jeżeli chodzi o bezrobocie ono wzrośnie, ale na pewno to cały czas jest pod kontrolą. Monitorujemy też firmy, które zgłaszają ewentualną możliwość tego, że będą podejmować zwolnienia grupowe” – podkreśliła.

Według projektu budżetu na 2023 r. stopa bezrobocia na koniec tego roku wyniesie 5%, a na koniec 2023 r. – 5,4%.

