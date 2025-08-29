W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd podwyższył planowane wykonanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej do 4,66 mld zł z 4,36 mld zł oraz zaplanował dochody z tego tytułu w wysokości 4,66 mld zł w 2026 r.

Prognoza została sporządzona na podstawie średniej z wykonania podatku od sprzedaży detalicznej w okresie czerwiec 2024 r. – maj 2025 r. (wykonanie z 2024 r. zostało doprowadzone do warunków 2025 r. za pomocą wskaźników makroekonomicznych: CPI i spożycia realnego), wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Jak podał wcześniej resort finansów, w I poł. br. dochody budżetu państwa podatku od sprzedaży detalicznej wyniosły 2,31 mld zł, co oznacza realizację 46,8% rocznego planu.

Źródło: ISBnews